“Quiero llevarlo conmigo”: Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa con tatuaje de su ojo

A unos días de que se cumplan tres años de la muerte de Julián Figueroa, su madre, Maribel Guardia, compartió un homenaje personal que decidió llevar en la piel.

La actriz reveló en redes sociales que se realizó un tatuaje inspirado en su hijo, eligiendo un diseño que representa uno de los rasgos más significativos para ella: su mirada.

Un tatuaje con significado personal

De acuerdo con lo compartido por la propia artista, el diseño consiste en un ojo, una elección que tiene un vínculo directo con los gustos de Julián.

“Decidí que (fuera) el ojo, porque Julián lo tenía tatuado y me encantaría traer su ojo”, explicó.

Para hacer aún más simbólico el proceso, la actriz acudió al mismo estudio que frecuentaba su hijo, donde el tatuador Carlos Serrano realizó el trabajo durante una sesión de varias horas.

Un recuerdo permanente

Aunque no es el primer tatuaje de Maribel Guardia, la actriz señaló que este es el más significativo que ha tenido. Durante el proceso, compartió que la intención es poder mantener presente a su hijo en su día a día.

“Me va a encantar traer ese tatuaje. Lo voy a ver siempre”, comentó mientras mostraba el resultado.

Además, adelantó que planea realizarse otro diseño en el futuro, relacionado con la imagen de unas alas, ya que en distintas ocasiones ha descrito a Julián como su “ángel”.

Recuerdos durante la sesión

La sesión de tatuaje también se convirtió en un espacio para recordar momentos del cantante. Tanto la actriz como el tatuador compartieron anécdotas sobre los diseños que Julián Figueroa llevaba en su piel y el significado que tenían para él.

El proceso, que duró varias horas, fue documentado y difundido en redes sociales, donde seguidores de la actriz reaccionaron al gesto.

Tras la publicación, usuarios expresaron mensajes de apoyo y acompañamiento hacia la actriz, entre los comentarios destacan mensajes que resaltan el vínculo entre madre e hijo y la forma en que el homenaje representa una manera de mantener viva su memoria.

A tres años de su fallecimiento

Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años, a causa de un infarto. El aniversario de su muerte ha motivado diversas muestras de recuerdo por parte de su familia, siendo este tatuaje una de las más recientes.

bgpa