¿Quién es Guillermo, el hijo de Julio Iglesias? El video que muestra su talento musical

Julio Iglesias se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial gracias a su trayectoria musical. Sin embargo, en días recientes su nombre ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación por acusaciones derivadas de denuncias de acoso sexual por parte de dos exempleadas.

En medio de este contexto mediático, un video en sus redes sociales ha llamado la atención por una razón muy distinta: el talento musical de su hijo Guillermo, quien ha comenzado a destacar desde muy joven.

Guillermo destaca por su talento musical

A través de un video compartido hace tiempo, el propio Julio Iglesias mostró a su hijo Guillermo tocando la batería con gran soltura, dejando ver habilidades que han sorprendido a más de uno.

“Mi hijo Guillermo de vuelta al colegio y a sus drums”, escribió el cantante en la publicación.

El intérprete ha compartido en distintas ocasiones el orgullo que siente por su hijo, destacando este pasatiempo que, desde pequeño, ha demostrado ser más que un simple hobby.

Reacciones en redes: elogios y sorpresa por su habilidad

Aunque el video no es reciente, ha logrado mantenerse vigente entre los seguidores del artista, acumulando más de 10 mil reacciones y cientos de comentarios.

Entre las respuestas, destacan mensajes positivos y felicitaciones por el talento musical de Guillermo, muchos de ellos señalando el evidente vínculo con la herencia artística de su padre.

Guillermo, el hijo de Julio Iglesias, impacta con su talento en la batería Foto: @julioiglesias

¿Quién es Guillermo, el hijo de Julio Iglesias?

Guillermo Iglesias Rijnsburger es el hijo menor del cantante. Nació en 2007, fruto de la relación de Julio Iglesias con Miranda Rijnsburger, con quien contrajo matrimonio el 24 de agosto de 2010.

Aunque mantiene un perfil discreto, se sabe que Guillermo tiene interés por los deportes, los animales y, especialmente, la música, donde ya comienza a destacar.

El artista español tiene ocho hijos, cada uno enfocado en distintas actividades; sin embargo, en el caso de Guillermo, su inclinación musical ha llamado la atención, siguiendo los pasos de su padre.