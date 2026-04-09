Maribel Guardia rompe el silencio en el aniversario luctuoso de su hijo Julián: “Tres años sin ti”

A tres años de la muerte de Julián Figueroa, su nombre volvió a aparecer en redes sociales tras un mensaje breve, pero cargado de emoción, publicado por su madre, Maribel Guardia.

La actriz y cantante utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su hijo en el aniversario luctuoso, con palabras que reflejan el vacío que dejó su ausencia.

“Julián, tres años… sin aire, sin ilusión, sin tu luz, sin ti”, escribió Maribel Guardia, acompañando la frase con una fotografía del joven cantante y algunos emojis.

La publicación coincide con una fecha especialmente sensible para la familia, ya que días antes también se recordó el nacimiento de Joan Sebastian, padre de Julián.

Un mensaje breve que revive la ausencia de Julián Figueroa

El texto compartido por Maribel Guardia no fue extenso, pero sí directo. La actriz, de 66 años, eligió una frase corta para expresar el impacto que ha tenido la muerte de su hijo desde abril de 2023.

La imagen que acompañó el mensaje muestra a Julián Figueroa en una etapa reciente de su vida, cuando combinaba su carrera como cantante con participaciones en televisión.

Para quienes han seguido de cerca a la familia, el gesto se suma a otros momentos en los que Guardia ha mantenido viva la memoria de su hijo a través de redes sociales.

El tatuaje con el que Maribel Guardia recordará a su hijo; ¿qué es y qué significado tiene? IG maribelguardia

¿De qué murió Julián Figueroa?

La muerte de Julián Figueroa ocurrió de manera repentina. De acuerdo con la información oficial, el cantante falleció a los 27 años tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, mientras se encontraba en su casa.

Fue su esposa, Imelda Garza-Tuñón, quien lo encontró sin vida. En su momento, la noticia generó un fuerte impacto, no solo por la edad del artista, sino también por su vínculo con una de las familias más conocidas del regional mexicano.

Con el paso del tiempo, el tema ha seguido presente en la conversación pública. La propia Imelda Garza-Tuñón ha señalado que, desde su perspectiva, hubo factores adicionales que pudieron influir en el estado de salud del cantante, mencionando el uso de un implante de naltrexona. Estas declaraciones se dieron en medio de un conflicto legal con Maribel Guardia, lo que ha mantenido vigente el caso.

Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023. Foto: Instagram @maribelguardia

La historia familiar detrás de Julián Figueroa

Julián Figueroa era hijo de dos figuras ampliamente reconocidas: Maribel Guardia y Joan Sebastian. Desde joven, su nombre estuvo ligado tanto a la música como a la televisión, siguiendo los pasos de su padre en el ámbito artístico.

El cantante formaba parte de una familia marcada por episodios complejos. Joan Sebastian, quien tuvo ocho hijos con distintas parejas, enfrentó la pérdida de otros dos de sus hijos, Trigo de Jesús Figueroa y Juan Sebastián Figueroa, en hechos violentos ocurridos años antes.

Dentro de ese contexto, Julián se posicionó como una de las figuras más visibles de la dinastía, tanto por su carrera como por su cercanía con su madre.

Marcelia Figueroa evita hablar del escándalo entre José Manuel Figueroa e Imagelda Tuñón IG @marceliafigueroa

La relación entre Maribel Guardia y Joan Sebastian

La historia entre Maribel Guardia y Joan Sebastian también forma parte del contexto que rodea a Julián Figueroa. La pareja mantuvo una relación durante la década de los 90, de la cual nació su único hijo en común, el 2 de mayo de 1995 en la Ciudad de México.

Su separación ocurrió mientras trabajaban en la telenovela “Tú y yo”, en medio de versiones relacionadas con infidelidades por parte del cantante. A pesar de la ruptura, ambos continuaron vinculados por la crianza de Julián.

A tres años de su fallecimiento, Julián Figueroa sigue siendo un tema recurrente, no solo por su legado artístico, sino también por los asuntos legales y familiares que continúan en proceso, como la herencia y la custodia de su hijo, José Julián Figueroa.

El mensaje de Maribel Guardia se suma a ese contexto, recordando una fecha que, más allá de lo público, mantiene un significado personal para la familia.