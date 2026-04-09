Exponen pacto de Bukele con pandilleros; privilegios para líderes

La emisora pública estadunidense, Sistema Público de Difusión (o PBS por sus siglas en inglés), estrenó este jueves un documental de casi una hora que expone acuerdos entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y líderes de las principales pandillas del país, para aparentar un control oficial del crimen organizado a cambio de privilegios.

Titulado “El acuerdo: Trump, Bukele y las pandillas de El Salvador”, el documental se basa en el trabajo de investigación realizado por PBS, Frontline y periodistas del medio salvadoreño El Faro así como en aportaciones de colaboradores de ProPublica.

El reportaje expone que el control que le hizo ganar fama y elogio internacional por someter a las principales pandillas en El Salvador – la Mara Salvatrucha, MS13, Barrio 18 y M18 – en realidad es una ilusión resultante de un acuerdo mediante el cual los grupos delictivos se comprometían a reducir la tasa de homicidios a cambio de obtener beneficios.

Entre los privilegios otorgados a los pandilleros encarcelados se encontraban visitas sin revisiones ni control para líderes pandilleros en las calles a sus compañeros en prisión y protección de ser extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos.

El documental expone un supuesto acuerdo entre Bukele y grupos criminales para reducir la tasa de homicidios a cambio de obtener beneficios.

La información salió a la luz por primera vez después de que el equipo Volcano, un grupo de trabajo enviado por el gobierno estadounidense para evaluar la situación con las pandillas en El Salvador, le entregara a Carlos Martínez y Óscar Martínez, periodistas del medio de investigación salvadoreño, cientos de documentos y pruebas que vinculaban al gobierno de Bukele en contubernio con los dirigentes de pandillas.

Tras las revelaciones, de acuerdo con testimonios de dirigentes pandilleros filmados para el documental, el gobierno de Nayib Bukele comenzó entonces a sacar de la cárcel y del país a líderes pandilleros que pudieran eventualmente confirmar el acuerdo.

Además, afirmó que El Faro mentía y que los documentos que se habían utilizado para su reporte eran “falsos”. La respuesta del gobierno de Bukele empujó a los hermanos Martínez a autoexiliarse.

Sin embargo, varios de estos líderes pandilleros terminaron presos en Estados Unidos durante la administración de Joe Biden y se convirtieron en colaboradores informantes de su gobierno.

Esto llevó a Bukele a acercarse a la campaña de Donald Trump para proponerle un pacto, que periodistas que aparecen en el documental califican de “trato dentro de un trato”. Este acuerdo ofrecía al gobierno estadunidense la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (más conocida por su acrónimo, Cecot) para encerrar a migrantes deportados a cambio de que Estados Unidos enviara de regreso a El Salvador a los líderes delincuentes salvadoreños que tenían detenidos.

Algunos de estos líderes pandilleros regresaron junto con migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos, quienes son acusados de ser miembros de organizaciones de narcotráfico como “Tren de Aragua” a pesar de que la mayoría no tienen antecedentes penales ni conexiones con estos grupos.

Bukele afirmó que el regreso de miembros de la MS-13 por parte de la administración Trump ayudaría a El Salvador a “finalizar la recopilación de inteligencia y acabar con los últimos remanentes” de la pandilla. Sin embargo, observadores sospechan que sacar a estos delincuentes de bajo la custodia del gobierno estadounidense le permitiría impedir que estos revelaran los detalles de sus tratos pasados con su administración.