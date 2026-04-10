¿Qué pasa en Dolce & Gabbana? Stefano Gabbana renuncia como presidente

La industria de la moda de lujo vive uno de sus momentos más inesperados. Stefano Gabbana, cofundador de Dolce & Gabbana, ha decidido renunciar a su cargo como presidente del consejo de administración, un movimiento que ha encendido las alarmas dentro del sector y que llega en un momento particularmente delicado para la firma.

¿Por qué Stefano Gabbana renunció a la presidencia de Dolce & Gabbana?

La noticia, que comenzó a circular en medios internacionales como el Financial Times, fue confirmada por la propia marca a través de un comunicado oficial. En él, la casa italiana explicó que esta decisión forma parte de una “evolución natural” en su estructura organizativa, dejando claro que no afectará el rol creativo de Gabbana dentro de la firma.

La decisión forma parte de una reestructuración interna de la firma. Grosby

Es decir, aunque deja atrás funciones corporativas clave, el diseñador seguirá siendo una pieza fundamental en la dirección estética de la marca que fundó en 1985 junto a Domenico Dolce. Un dúo que, durante décadas, ha sido sinónimo de glamour italiano, sensualidad mediterránea y una identidad visual profundamente arraigada en Sicilia.

La gran incógnita ahora es qué significa este cambio para el futuro de la firma. Aunque Stefano Gabbana no se aleja del todo, su salida del frente corporativo marca un antes y un después en la historia de Dolce & Gabbana.

El diseñador continuará en el área creativa de la marca. Grosby

¿Qué está pasando con Dolce & Gabbana?

Dolce & Gabbana atraviesa actualmente una etapa de retos financieros. La desaceleración del mercado global del lujo, sumada a la incertidumbre geopolítica —especialmente por tensiones internacionales recientes— ha impactado en sus ingresos y en su capacidad para cumplir con ciertas obligaciones financieras.

La empresa enfrenta desafíos financieros en el sector del lujo. IG

De acuerdo con diversos reportes, la compañía se prepara para retomar negociaciones con sus acreedores, quienes habrían solicitado una inyección significativa de capital como parte de un proceso de refinanciación. En este escenario, la renuncia de Gabbana también se interpreta como parte de una reestructuración más amplia para fortalecer la gobernanza de la empresa.

¿Quién reemplazará a Stefano Gabbana?

El relevo en la presidencia ya tiene nombre: Alfonso Dolce, hermano de Domenico y actual director ejecutivo del grupo, asumió el cargo desde enero, aunque el cambio no se había hecho público hasta ahora. Este movimiento refuerza la idea de mantener el control dentro del núcleo familiar, una de las características que han diferenciado históricamente a la marca frente a gigantes como LVMH o Kering.

Alfonso Dolce asume la presidencia del grupo. Grosby

A pesar de los desafíos, la esencia de la firma parece mantenerse intacta. Desde sus inicios, Stefano Gabbana y Domenico Dolce construyeron un universo visual inconfundible: encajes negros, siluetas estructuradas, referencias al cine italiano clásico y una exaltación constante de la feminidad.

Durante los años 90, la marca alcanzó fama internacional gracias a sus colaboraciones con celebridades como Madonna, quien llevó sus diseños en giras icónicas. Más tarde, figuras como Beyoncé o Kim Kardashian consolidaron su estatus como referente del lujo global.

La firma fue fundada en 1985 y es un ícono de la moda italiana. IG

Hoy, la compañía sigue expandiéndose en áreas como perfumes, accesorios y decoración, aunque el contexto económico obliga a replantear estrategias. Entre las opciones que se analizan estarían la venta de activos inmobiliarios y la revisión de acuerdos comerciales, todo con el objetivo de mantener la independencia que siempre ha sido su sello distintivo.