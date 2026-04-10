El silencioso síntoma que alertó al actor Michael Patrick de Game of Thrones sobre el ELA

Lo que comenzó como una dificultad aparentemente normal terminó por convertirse en la primera señal de una enfermedad incurable. Michael Patrick notó algo extraño mientras participaba en una obra de teatro durante el Dublin Fringe Festival.

En escena, debía ejecutar movimientos coreografiados, pero algo no encajaba, ya que perdía el equilibrio constantemente y tropezaba sin razón clara. En ese momento, lejos de pensar en un problema de salud, consideró que se trataba de un detalle externo relacionado con su desempeño.

Sin embargo, ese síntoma sería la primera alerta de la enfermedad de la neurona motora (ENM), conocida en muchos casos como ELA, un trastorno neurodegenerativo que afecta las células encargadas de controlar los músculos.

¿Cuándo el cuerpo de Michael Patrick empezó a fallar?

Con el paso de los días, la situación no mejoró. Lo que parecía un episodio aislado comenzó a repetirse incluso fuera del escenario. Caminar se volvió más complicado y la falta de coordinación empezó a interferir en su vida cotidiana.

Ante la persistencia de los síntomas, el actor decidió buscar ayuda médica. Tras acudir con especialistas, primero fisioterapeutas y luego neurólogos, recibió en febrero de 2023 un diagnóstico que cambiaría todo: padecía una enfermedad de la neurona motora.

El deterioro comenzó en una pierna, pero pronto se extendió. La pérdida de movilidad avanzó de forma progresiva, afectando su capacidad para mantenerse de pie y obligándolo a usar silla de ruedas en menos de un año.

Foto: Michael Patrick

Un diagnóstico inesperado… incluso con antecedentes

A pesar de que existían antecedentes familiares —su padre había padecido la misma enfermedad—, Michael Patrick no imaginaba que él también enfrentaría ese diagnóstico.

La noticia llegó como un golpe inesperado. Con el avance del padecimiento, comenzaron a presentarse otros síntomas: debilidad en los brazos, dificultades para respirar y la necesidad de evaluar intervenciones médicas más complejas.

Entre las opciones estaba una traqueotomía para facilitar la respiración, pero el actor decidió no someterse al procedimiento, priorizando su calidad de vida frente a los largos procesos hospitalarios.

Un rayo de esperanza en medio del deterioro

En medio de la progresión de la enfermedad, surgió una oportunidad: participar en un ensayo clínico enfocado en una variante genética poco común de la ENM.

Tras varios meses de tratamiento, los resultados comenzaron a mostrar efectos alentadores. El actor logró recuperar parcialmente la movilidad en los pies, algo que no había experimentado en años.

Este avance no solo representó una mejora física, sino también una esperanza para la investigación médica, ya que el estudio forma parte de un esfuerzo internacional por encontrar tratamientos más efectivos contra estas enfermedades neurodegenerativas.

Además, su caso reforzó la hipótesis de un componente hereditario, especialmente después de que su hermana también fuera diagnosticada y ambos participaran en el mismo ensayo.

Su legado en la actuación y más allá de la enfermedad

Más allá de su batalla médica, Michael Patrick construyó una carrera sólida en teatro y televisión. Su participación en la sexta temporada de Game of Thrones, en el episodio The Broken Man, lo colocó en una de las producciones más influyentes de la última década.

También formó parte de proyectos como Blue Lights y This Town, además de múltiples obras teatrales. Uno de sus trabajos más personales fue My Right Foot, donde volcó su experiencia con la enfermedad en una propuesta artística íntima.

En 2025, recibió reconocimiento por su adaptación de Richard III, reinterpretando al personaje desde una perspectiva marcada por la discapacidad, lo que fue aplaudido por la crítica.

Una muerte que conmocionó

La muerte del actor, a los 35 años, fue confirmado por su esposa a través de redes sociales. Según compartió, murió en paz, rodeado de sus seres queridos, tras haber sido ingresado días antes en un hospicio en Irlanda del Norte.

Durante su enfermedad, familiares y amigos impulsaron campañas para cubrir los elevados costos médicos, evidenciando también el impacto económico de este tipo de padecimientos.

AAAT*