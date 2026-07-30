Tom Holland confiesa lo que Zendaya significa para él: “Me transmite una sensación increíble de calma”

Tom Holland y Zendaya volvieron a robarse las miradas durante la presentación de Spider-Man: Brand New Day, donde además de reencontrarse como protagonistas de una de las franquicias más exitosas del cine, dejaron claro que la conexión entre ellos continúa siendo uno de los aspectos más admirados por sus seguidores.

Durante el estreno de la nueva cinta en Londres, la pareja apareció en la alfombra roja y recibió una cálida reacción por parte de los fanáticos, quienes celebraron tanto su participación en la película como la complicidad que han mostrado desde que comenzaron a trabajar juntos.

Tom Holland y Zendaya juntos. REUTERS

¿Qué dijo Zendaya sobre trabajar junto a Tom Holland?

Zendaya explicó que compartir proyectos con su esposo resulta más sencillo gracias a la confianza que existe entre ambos.

La actriz destacó que la base de su relación es la amistad que construyeron con el paso de los años, algo que también se refleja en la manera en que colaboran profesionalmente.

Creo que cuando son mejores amigos, es bastante fácil”, comentó durante la promoción de la película, al hablar sobre la dinámica que mantiene con Holland frente a las cámaras.

Para la protagonista de Dune, la cercanía y el apoyo mutuo han sido elementos fundamentales para fortalecer su relación.

¿Qué significa Zendaya para Tom Holland?

Por su parte, Tom Holland compartió unas emotivas palabras sobre la importancia que tiene Zendaya en su vida. Durante una entrevista con Entertainment Tonight, el actor británico explicó que ella representa un punto de tranquilidad en medio de la intensa presión que implica formar parte de una saga cinematográfica de gran alcance.

Holland aseguró que su pareja tiene la capacidad de brindarle calma incluso en los momentos más complicados, especialmente durante temporadas llenas de viajes, grabaciones y compromisos públicos.

El actor destacó que, pese al ritmo acelerado de su carrera, Zendaya se ha convertido en una persona que le ayuda a encontrar equilibrio.

Tom Holland regresa para convertirse en Spider-man Marvel

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Tom Holland y Zendaya?

La historia entre ambos actores inició en 2016, cuando coincidieron durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, película que marcó el regreso del personaje al Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque desde el principio surgió una gran amistad entre ellos, decidieron mantener su relación alejada de los reflectores durante varios años. Sin embargo, los rumores sobre un posible romance aumentaron con el paso del tiempo.

Fue hasta 2021 cuando unas imágenes de ambos juntos en Los Ángeles confirmaron públicamente una relación que ya era seguida por millones de admiradores.

¿Por qué han mantenido su relación lejos de los reflectores?

A pesar de ser una de las parejas más populares de la industria del entretenimiento, Tom Holland y Zendaya han optado por proteger su vida privada.

Aunque ocasionalmente comparten algunos momentos juntos, ambos han preferido mantener una postura discreta y enfocarse en sus proyectos profesionales.

Esta decisión ha sido una de las razones por las que muchos seguidores admiran la manera en que manejan su relación.

Foto: AFP

¿Tom Holland y Zendaya ya están casados?

En 2024 comenzaron a circular versiones sobre una posible pedida de matrimonio, aunque la pareja decidió no dar detalles públicos sobre ese momento.

Posteriormente, en 2025 surgieron reportes sobre su boda, información que finalmente fue confirmada por ambos.

Ahora, mientras regresan juntos a la franquicia de Spider-Man, Holland y Zendaya atraviesan una nueva etapa en sus carreras, demostrando que la confianza y la amistad siguen siendo los pilares de su historia de amor.