¡Se filtra invitación de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez! ¿Es real?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a acaparar titulares, esta vez por una supuesta invitación a su boda que habría desatado la euforia entre sus seguidores.

¿Es real la invitación de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales una imagen de lo que aparentaba ser la invitación oficial al esperado enlace matrimonial de la pareja, fijado para el 1 de agosto en Portugal. Sin embargo, cuando el rumor parecía tomar fuerza, nuevas informaciones pusieron en duda la autenticidad del documento.

Una supuesta invitación de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez desató rumores sobre su esperado enlace. X

Todo comenzó cuando el programa portugués V+ Fama difundió una supuesta invitación digital en la que se detallaba que Cristiano y Georgina celebrarían su boda en la emblemática Quinta da Regaleira, en Sintra, uno de los lugares más turísticos y fotografiados del país.

El documento indicaba que los invitados debían acudir vestidos de negro, siguiendo un estricto código de vestimenta, y señalaba una ceremonia durante la tarde del sábado.

La imagen no tardó en hacerse viral y provocó miles de reacciones. Después de casi una década de relación y tras anunciar oficialmente su compromiso en 2025, muchos consideraron que finalmente había llegado el momento de que la pareja diera el "sí, acepto".

La supuesta invitación de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez desató rumores sobre su esperado enlace.

La verdad sobre la supuesta boda de Cristiano Ronaldo en Portugal

Sin embargo, poco después comenzaron a aparecer las primeras dudas. De acuerdo con información publicada por la revista ¡HOLA!, fuentes cercanas a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aseguraron que la boda no está programada para ese fin de semana y que los supuestos preparativos difundidos en internet no corresponden a un evento real.

Las inconsistencias alrededor de la invitación también despertaron sospechas. Mientras algunas versiones aseguraban que la ceremonia comenzaría a las 14:00 horas, otras situaban el inicio a las 17:00, una diferencia que hizo cuestionar la autenticidad del documento.

La revista ¡HOLA! aseguró que fuentes cercanas a la pareja desmintieron la supuesta boda. Instagram de Georgina

A ello se sumó otro detalle importante: la agenda pública de la Quinta da Regaleira muestra que el recinto permanecerá abierto para visitas turísticas durante esa jornada y que, además, tiene programado un espectáculo musical por la noche, algo poco compatible con la celebración de una boda privada de semejante magnitud.

Ni el futbolista ni la modelo han hecho declaraciones sobre la polémica. Como suele ocurrir con los temas relacionados con su vida personal, ambos han optado por guardar silencio.

Así nació la historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Su historia comenzó a finales de 2016 en una boutique de Gucci en Madrid, donde Georgina trabajaba como dependienta. Según ha contado la propia modelo en entrevistas y en su documental Soy Georgina, el flechazo fue inmediato.

Poco después iniciaron una relación que rápidamente se convirtió en una de las más mediáticas del deporte y del entretenimiento. Desde entonces han construido una sólida familia.

En 2017 nació Alana Martina, la primera hija biológica de la pareja. Años después vivieron uno de los momentos más difíciles de sus vidas cuando, durante el nacimiento de los gemelos que esperaban, uno de los bebés falleció.

La pareja disfruta de unas vacaciones familiares tras la participación del futbolista en el Mundial de 2026. (Instagram: cristiano).

Su hija Bella Esmeralda logró salir adelante y hoy forma parte de la familia que ambos muestran con frecuencia en redes sociales. Además, Georgina mantiene una estrecha relación con Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, hijos del futbolista, a quienes ha acompañado prácticamente desde que eran pequeños.

Fue hasta agosto de 2025 cuando la modelo sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una fotografía luciendo un espectacular anillo de compromiso, confirmando que la pareja había decidido dar un paso más después de casi nueve años juntos.

¿Cuándo se casarán Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Pese al compromiso, la pareja nunca ha mostrado prisa por llegar al altar. En varias ocasiones Georgina ha explicado que ambos prefieren esperar el momento adecuado para celebrar una boda que realmente refleje sus deseos.

Cristiano y Georgina mantienen su compromiso desde agosto de 2025, pero no han confirmado la fecha de su boda. Instagram de Georgina

Mientras que Cristiano ha respondido con humor cuando le preguntan por el tema, asegurando que el enlace ocurrirá "cuando tenga que ocurrir".

Tras concluir su participación en el Mundial de 2026, el delantero portugués disfruta de unas vacaciones junto a su familia antes de reincorporarse a la disciplina del Al Nassr. Precisamente ese tiempo libre alimentó las especulaciones sobre una posible ceremonia durante el verano.

No obstante, personas cercanas a la pareja aseguran que estos días están dedicados al descanso, por lo que Cristiano y Georgina parecen estar aprovechando sus vacaciones lejos de los preparativos que implicaría un enlace de alto perfil.

Por ahora, la esperada boda sigue siendo uno de los acontecimientos más esperados por sus seguidores, pero la supuesta invitación filtrada apunta a que se trata solo de un rumor más alrededor de una de las parejas más populares del mundo.