La drástica declaración de Tom Holland sobre Zendaya de la que todo el mundo está hablando

Tom Holland volvió a conquistar a internet con una de esas declaraciones espontáneas que terminan robándose todos los titulares. Mientras promocionaba La Odisea, la película de Christopher Nolan, el actor británico hizo una divertida broma sobre Zendaya que, además de provocar las risas de sus compañeros, enloqueció a sus fans.

Tom Holland sorprende con broma sobre su matrimonio con Zendaya

Durante una entrevista para WIRED, en la que Tom Holland compartió espacio con Matt Damon, Anne Hathaway y Robert Pattinson para responder algunas de las preguntas más buscadas sobre la cinta, una consulta sobre la mitología griega terminó convirtiéndose en el momento más comentado del encuentro.

El actor hizo una divertida referencia a su matrimonio con la actriz y provocó risas entre sus compañeros. REUTERS

Todo comenzó cuando Holland leyó una pregunta relacionada con el personaje de Zendaya, quien interpreta a la diosa Atenea en la película.

¿Atenea amaba románticamente a Odiseo?", leyó el actor.

Sin perder un segundo, respondió con una enorme sonrisa:

No... porque está casada conmigo."

La ocurrencia provocó inmediatamente las carcajadas del elenco. Matt Damon, quien da vida a Odiseo, respondió entre risas:

Buena respuesta", mientras Anne Hathaway y Robert Pattinson también celebraban el comentario.

Matt Damon, Anne Hathaway y Robert Pattinson reaccionaron al comentario viral de Holland sobre Zendaya. Especial

¿Tom Holland confirmó su boda con Zendaya durante entrevista?

Aunque el comentario fue claramente en tono de humor, para muchos seguidores representó otra muestra del cariño con el que Tom Holland suele referirse a Zendaya.

La pareja ha sido una de las más queridas de Hollywood desde que comenzaron su historia de amor tras conocerse durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming.

La pareja ha mantenido en privado los detalles de su relación pese a ser una de las favoritas de Hollywood. REUTERS

Desde entonces, ambos han optado por mantener su relación lejos del exceso de exposición mediática, compartiendo únicamente pequeños momentos de su vida privada cuando consideran oportuno hacerlo. Precisamente por esa discreción, cada declaración o gesto entre ellos suele convertirse en noticia.

¿Cuándo se casaron Tom Holland y Zendaya?

Los rumores sobre un compromiso comenzaron a principios de 2025, cuando Zendaya apareció luciendo un llamativo anillo durante una alfombra roja.

Meses después, distintas versiones aseguraban que la pareja ya había celebrado una ceremonia privada, aunque ninguno quiso profundizar en el tema.

En 2025, la actriz apareció presumiendo su anillo de compromiso.

Fue hasta una entrevista concedida a Esquire cuando Tom dejó entrever que, efectivamente, la boda ya había sucedido.

Todo ocurrió cuando le preguntaron si sus familiares habían confundido unas imágenes falsas, creadas con inteligencia artificial, que mostraban una supuesta boda entre ambos. La respuesta del actor sorprendió a todos.

No, porque todos estaban ahí."

Tom Holland confirmó anteriormente que él y Zendaya celebraron una boda, aunque no reveló detalles IA

Con esa frase confirmó que la ceremonia sí existió, aunque inmediatamente dejó claro que no tenía intención de revelar más detalles.

Eso es todo lo que van a saber", añadió con su característico sentido del humor.

Tom Holland y Zendaya: La pareja favorita de una generación

Desde hace varios años, Tom Holland y Zendaya han construido una relación que muchos consideran un ejemplo dentro de Hollywood.

Lejos de alimentar polémicas o protagonizar escándalos, ambos han preferido enfocarse en sus respectivas carreras mientras se apoyan mutuamente en cada nuevo proyecto.

En entrevistas recientes, Holland incluso ha asegurado que Zendaya es una de las mejores actrices de su generación y ha confesado que trabajar junto a ella representa una enorme inspiración.

Por su parte, la protagonista de Euphoria ha optado por mantener una discreción que no caracteriza del todo a su esposo, evitando hacer pública gran parte de su vida personal.

Y aunque la frase de Tom Holland nació como una simple broma durante una dinámica promocional, bastó para convertirse en uno de los momentos virales de la semana.