¡Punch cumple un año! Así festejaron al mono en zoológico de Japón

Punch, el pequeño macaco japonés que conmovió al mundo al aparecer abrazado a un peluche después de ser rechazado por su madre, cumplió su primer año de vida en el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón.

El cumpleaños del primate fue celebrado este 26 de julio con mensajes de cariño enviados por seguidores de distintos países, visitantes del zoológico y el equipo de cuidadores que ha acompañado su crecimiento desde sus primeros días.

Hace un año, Punch se volvió viral por una imagen que dio la vuelta al mundo: en ella aparecía aferrado a un muñeco de orangután, un objeto que sus cuidadores le dieron para ayudarlo a satisfacer su instinto natural de sostenerse, una conducta importante para las crías de macaco durante sus primeras etapas de vida.

La historia de Punch, el macaco que abrazaba un peluche

Punch nació el 26 de julio de 2025, pero su llegada al mundo estuvo marcada por un comienzo difícil. Poco después de nacer, su madre no estableció el vínculo necesario para criarlo, por lo que el equipo veterinario del zoológico tuvo que intervenir para asegurar su supervivencia.

Como ocurre con muchas crías de primates, aferrarse al cuerpo de la madre es parte fundamental de su desarrollo temprano. Al no contar con ese contacto, los cuidadores buscaron una alternativa que pudiera darle seguridad. Fue entonces cuando le dieron un peluche.

Punch llevaba un muñeco de IKEA AFP

La imagen de Punch abrazado al muñeco tocó a miles de personas. Más allá de la ternura de la escena, la fotografía mostraba una historia de cuidado, adaptación y acompañamiento humano ante una situación vulnerable.

Punch celebra su primer cumpleaños

Un año después, Punch ya no es solo el pequeño macaco que conmovió a internet. Su cumpleaños marcó una etapa distinta: la de una cría que logró salir adelante gracias al trabajo de sus cuidadores y que ahora forma parte de una comunidad que ha seguido de cerca su evolución.

El zoológico de Ichikawa recibió miles de mensajes para celebrar su primer año de vida. Para muchos seguidores, la fecha representó algo más que el cumpleaños de un animal viral; fue una forma de recordar el cambio que puede ocurrir cuando una cría recibe atención constante y condiciones adecuadas para crecer.

Punch celebra su primer cumpleaños en el zoológico de Ichikawa AFP

El caso también ayudó a visibilizar el trabajo que realizan zoológicos y equipos veterinarios cuando una madre rechaza a su cría, una situación que puede poner en riesgo la vida de animales recién nacidos.

De fenómeno viral a símbolo de cuidado animal

La historia de Punch se volvió conocida por una imagen, pero su desarrollo posterior ha sido seguido por personas que encontraron en él un símbolo de ternura y resistencia.

Su peluche se convirtió en parte de su identidad pública, aunque detrás de esa escena había una explicación biológica: las crías de macaco necesitan contacto, sostén y seguridad para desarrollarse durante sus primeros días.

Con el paso de los meses, Punch comenzó a crecer, explorar su entorno y adaptarse a nuevas etapas. Su primer cumpleaños confirma que aquel inicio complicado quedó atrás y que el pequeño macaco logró avanzar bajo el cuidado del personal del zoológico.

bgpa