Spider-Man Brand New Day: ¿Cuántas escenas postcréditos tiene?

El héroe arácnido de Marvel regresa a la pantalla grande con una de sus misiones más solitarias. La cinta Spider-Man: Brand New Day aterriza en las salas de cine en México este miércoles 29 de julio. Los fanáticos abarrotan las plataformas digitales con dudas sobre el material extra al finalizar la película y cuestionan si vale la pena quedarse en las butacas. El largometraje continúa la compleja historia del icónico personaje y define el rumbo de la exitosa franquicia.

La producción, titulada oficialmente en español como Spider-Man: Un Nuevo Día, retoma la narrativa exactamente cuatro años después del final de No Way Home. Peter Parker vive en el anonimato total tras el poderoso hechizo mágico del olvido masivo. El protagonista asume su nueva realidad mientras enfrenta a una peligrosa red de criminales en las oscuras calles de la Gran Manzana. El misterio sobre las sorpresas al final de los créditos mantiene al público al borde del asiento.

Spider-Man en una escena con MJ. Foto: Sony Pictures

El misterio de las escenas postcréditos

La nueva entrega cinematográfica ofrece una sola escena postcréditos para los espectadores que aguarden pacientes en la sala. El material adicional aparece justo después de los logotipos finales de los estudios de producción. La secuencia audiovisual detalla el dispositivo de rastreo tecnológico de Ned, el cual falla estrepitosamente al intentar localizar las coordenadas exactas de su antiguo mejor amigo.

El colapso absoluto del sistema de búsqueda confirma una teoría devastadora para los seguidores del trepamuros. El superhéroe originario de Queens terminó atrapado en otra dimensión o en una realidad alternativa sin posibilidad de retorno inmediato. Este breve y revelador fragmento funciona como un preludio oficial para la esperada megaproducción coral Avengers: Doomsday. La decisión de incluir un único avance rompe la tradición de presentar múltiples secuencias sorpresa.

Último póster promocional de Spider-Man: Brand New Day. Foto: Sony Pictures

Recepción crítica y taquilla mexicana

La sinopsis oficial del proyecto subraya el extraordinario momento operativo del héroe bajo la emblemática máscara. Spider-Man domina la cima de su carrera como implacable vigilante y mantiene a salvo la ciudad de Nueva York sin apoyo de los Vengadores. La aparente tranquilidad del justiciero desaparece repentinamente cuando una macabra ola de crímenes violentos lo arrastra hacia un oscuro callejón criminal.

Spider-Man peleando contra Tarántula. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

El proyecto debuta con calificaciones excelentes en los principales portales de internet dedicados al séptimo arte. La cinta registra un 90% de aceptación por parte de la prensa especializada en Rotten Tomatoes previo a su estreno absoluto en territorio estadounidense. Los expertos aplauden la ejecución técnica impecable, las dinámicas secuencias de combate físico, el tono maduro del guion y el crecimiento del personaje central. El consenso periodístico augura ganancias millonarias en su debut.

Con este sólido porcentaje inicial, el largometraje ocupa el cuarto lugar histórico entre las aventuras en solitario de esta versión. La calificación definitiva la ubica solo por detrás de No Way Home con un 93%, Homecoming con un 92% y Far From Home con un 91%. Los complejos cinematográficos nacionales ya operan la preventa de boletos, por lo que miles de admiradores aseguraron sus accesos para las codiciadas funciones de medianoche.