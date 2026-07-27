"It's very heavy": Esto pesa realmente la playera que Jorge Campos le regaló a Tom Holland

La visita de Tom Holland a México para promocionar ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ dejó varios momentos memorables, pero hubo uno que conquistó por completo a los aficionados del futbol y del cine.

El protagonista de Spider-Man recibió un regalo muy especial de Jorge Campos: la icónica playera de portero que el exguardameta utilizó durante los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

El encuentro entre Jorge Campos y Tom Holland que conquistó las redes

Durante la entrevista, ambos intercambiaron saludos y palabras de admiración. El actor británico confesó que conocía la trayectoria del exportero y aseguró que era un placer conocerlo.

El actor de Spider-Man reaccionó de inmediato al sostener el jersey y comentó lo diferente que era de los uniformes deportivos actuales. IG

Por su parte, Campos le reveló que tenía un obsequio preparado especialmente para él. Al desplegar la famosa camiseta en tonos neón con el número 1 y el apellido "Campos" estampado en la espalda.

El exportero le explicó que se trataba del mismo diseño que utilizó durante las Copas del Mundo de 1994 y 1998, destacando además que él fue el responsable de crear aquel uniforme que terminó convirtiéndose en un símbolo del futbol de los años noventa.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó inmediatamente la atención de Tom Holland. Apenas tomó la playera entre sus manos, el actor reaccionó con sorpresa y comentó entre risas:

It's very heavy, no?" ("Es muy pesada, ¿no?").

Mientras un jersey actual pesa cerca de 200 gramos, el uniforme noventero del exportero mexicano podía acercarse incluso a un kilogramo. IG

Campos respondió afirmativamente y explicó que ese era precisamente el tipo de tela con el que jugaban los porteros de aquella época, muy diferente a los materiales ultraligeros que utilizan actualmente los futbolistas profesionales.

¿Cuánto pesa realmente la icónica playera de Jorge Campos?

La reacción de Holland no fue exagerada. De acuerdo con especialistas y coleccionistas de este tipo de prendas, la emblemática camiseta de Jorge Campos pesa alrededor de 850 gramos, aunque algunas versiones pueden acercarse incluso al kilogramo debido al grosor del tejido y la enorme cantidad de tela utilizada en su confección.

La histórica camiseta diseñada por el propio Jorge Campos pesa 850 gramos. IG

La diferencia es enorme si se compara con los uniformes modernos. Actualmente, una camiseta profesional de jugador suele pesar entre 180 y 200 gramos, gracias al uso de fibras sintéticas de última generación diseñadas para absorber la humedad y ofrecer mayor libertad de movimiento.

¿Cuánto cuesta la icónica playera de Jorge Campos?

Además del peso, otro aspecto que hace especial este jersey es su proceso de fabricación. Diversos coleccionistas señalan que estas prendas fueron elaboradas prácticamente de forma artesanal, con un diseño mucho más complejo que el de las camisetas actuales.

La playera de Jorge Campos es considerada una pieza de colección y puede alcanzar un valor aproximado de ocho mil pesos. @soyjorgecampos1

Por ello, una versión original puede alcanzar un valor cercano a los 8 mil pesos mexicanos en el mercado de artículos deportivos de colección.

La reacción de Tom Holland al regalo de Jorge Campos

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaban la expresión de sorpresa del actor, otros celebraban el inesperado encuentro entre dos íconos de distintas generaciones.

Es asombroso", comentó Holland mientras observaba cuidadosamente el uniforme antes de agradecer el regalo.

El emotivo encuentro entre Tom Holland y Jorge Campos ocurrió durante la promoción de Spider-Man: Un Nuevo Día en México. REUTERS

Después del intercambio, ambos posaron sonrientes para una fotografía que rápidamente comenzó a circular en internet. Jorge Campos también compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje dirigido al actor:

Mucho éxito Tom Holland en la nueva película de Spider-Man: Brand New Day. Tengo unas ideas para el nuevo traje", escribió con el humor que lo caracteriza.

Los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos seguidores bromearon imaginando un traje de Spider-Man diseñado por el propio Campos, mientras otros aseguraron que el exportero mexicano tiene la capacidad de protagonizar los cruces más inesperados del entretenimiento.