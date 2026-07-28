Se revela qué personaje interpreta Sadie Sink, conoce quién es quién en Spider-Man: Brand New Day

La identidad del misterioso personaje de Sadie Sink en la nueva película Spider-Man: Brand New Day salió a la luz pública. La actriz asume el papel de la villana Jean Grey en esta entrega de Marvel. El estreno llega a las salas de cine en México este miércoles 29 de agosto. Múltiples asistentes a las proyecciones previas filtraron la información en redes sociales.

Un influencer invitado a un evento especial de prelanzamiento confirmó la identidad de Jean Grey al responder preguntas sobre su escena favorita. La revista Empire también soltó una pista definitiva para los fanáticos del superhéroe. La publicación compartió una lista de cómics esenciales que los seguidores deben leer antes del gran estreno. Entre los clásicos títulos del arácnido incluyeron sorpresivamente el tomo de X-Men Origins: Jean Grey.

La revista Empire reveló la identidad del personaje de Sadie Sink. Foto: Empire

La trama de un Peter Parker solitario

La nueva historia del trepamuros arranca justo después de los dramáticos eventos de Spider-Man: No Way Home. El hechizo final de Doctor Strange provocó que el mundo entero olvidara la verdadera identidad del héroe. Peter Parker comienza desde cero, sin vida pública y sin el respaldo de los Vengadores. El protagonista enfrenta esta etapa con la gran obligación de reconstruir su rutina desde el anonimato total.

En este escenario solitario, el héroe carga con el dolor de sus pérdidas recientes mientras combate amenazas inéditas. Peter busca desesperadamente recuperar el vínculo emocional con sus mejores amigos y con su amada MJ. El reto principal radica en proteger a sus seres queridos sin revelar nuevamente que él porta el traje de Spider-Man. La cinta muestra un tono oscuro y una versión mucho más madura.

Spider-Man columpiándose con MJ. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

El actor Tom Holland aseguró que el público verá a un protagonista independiente, experimentado y letal. La producción apostó todo el presupuesto por escenas de acción muy ambiciosas y de altísimo riesgo. El propio protagonista británico ejecutó personalmente varias de las acrobacias más peligrosas durante el rodaje principal. La ciudad de Nueva York desconoce por completo quién vigila sus calles bajo la máscara roja y azul.

El regreso de viejos conocidos y nuevas amenazas

El largometraje reúne a personajes icónicos del Universo Cinematográfico de Marvel y suma nuevos nombres a la exitosa saga. La esperada inclusión de figuras de acción como Frank Castle y Bruce Banner promete dinámicas bastante agresivas para el arácnido. Los antagonistas también ganan muchísimo terreno con la llegada del líder de la peligrosa organización The Hand y el temible villano Tombstone. El mapa criminal neoyorquino cambia drásticamente.

La dinámica romántica del protagonista enfrenta serios obstáculos adicionales en el desarrollo de esta película. La aparición de un nuevo novio para MJ complica directamente las intenciones iniciales de Peter por recuperar su antigua vida. Todo el conjunto de personajes genera una serie de conflictos físicos y emocionales para el joven de Queens. El reparto final asegura el éxito en taquilla y suma gratas sorpresas directamente desde las historietas.

Los actores de Spider-Man: Brand New Day en la premiere de la película. REUTERS

A continuación, la lista completa con los actores y el personaje que interpretan en Spider-Man: Brand New Day: