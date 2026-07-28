Julián Quiñones vuelve como héroe a Arabia Saudita; Al Qadsiah lo recibe como ídolo tras el Mundial

Julián Quiñones ya no es solamente la gran figura del Al Qadsiah. Después de su brillante participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, el delantero regresó a Arabia Saudita convertido en un auténtico ídolo. La afición del club acudió al Aeropuerto Internacional Rey Fahd para darle una bienvenida que pocas veces recibe un futbolista extranjero.

Con banderas, camisetas y cánticos, los seguidores esperaron la llegada del atacante mexicano, quien volvió tras disfrutar de unas vacaciones en México y Colombia. El recibimiento dejó claro que el impacto de Quiñones trascendió la Saudi Pro League y se consolidó durante el Mundial.

El propio Al Qadsiah compartió en sus redes sociales imágenes del recibimiento acompañadas de un mensaje cargado de reconocimiento.

¡Qué bueno tenerte de vuelta, La Pantera! El héroe histórico del primer gol del Mundial, estás de vuelta en Al Khobar", se lee en la publicación que el club árabe compartió sobre el regreso del delantero mexicano.

Además, el club preparó un espectacular instalado en el aeropuerto en el que destacó otro de los logros del atacante que fue haber terminado entre los 10 mejores delanteros de la Copa del Mundo, un reconocimiento al torneo que disputó con la selección mexicana.

Quiñones se convirtió en el futbolista favorito de niños. Facebook: Al Qadsiah

Un Mundial que elevó su estatus

Quiñones fue una de las grandes figuras de México durante la Copa del Mundo. El delantero anotó cuatro goles y se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo nacional, actuación que aumentó todavía más su prestigio en Arabia Saudita.

Su capacidad para marcar diferencias en el escenario más importante del futbol hizo que los aficionados del Al Qadsiah siguieran de cerca cada uno de sus partidos. Su regreso fue celebrado como el de un futbolista que representó con éxito tanto al club como al campeonato saudí.

El campeón de goleo de Arabia

La recepción también tuvo como contexto la extraordinaria temporada que firmó antes de marcharse al Mundial.

Quiñones terminó como campeón de goleo de la Saudi Pro League gracias a una espectacular actuación en la última jornada. Frente al Al Ittihad anotó un hat-trick que le permitió llegar a 33 goles en la temporada y superar las 32 anotaciones del inglés Ivan Toney.

El exdelantero del América disputó 31 partidos y firmó 33 tantos, una cifra que confirmó su dominio ofensivo durante toda la campaña. Sus goles también fueron fundamentales para que el Al Qadsiah sumara 22 victorias y cerrara una de las mejores temporadas de su historia reciente.

Con ese rendimiento, el mexicano no sólo conquistó el título de máximo goleador, sino que llegó al Mundial como uno de los atacantes más en forma del futbol asiático.

Quiñones regresa a refrendar su corona como campeón goleador. Redes sociales

El referente del nuevo Al Qadsiah

La ovación en el Aeropuerto Internacional Rey Fahd refleja el momento que vive Quiñones. En apenas una temporada pasó de ser un fichaje de alto perfil a convertirse en el futbolista más querido por la afición del Al Qadsiah.

Con el campeón de goleo nuevamente integrado al plantel y después de una Copa del Mundo en la que confirmó su capacidad para competir al máximo nivel, el club saudí deposita buena parte de sus aspiraciones en el delantero mexicano, quien inicia una nueva campaña con la etiqueta de estrella absoluta y uno de los grandes referentes del futbol de Arabia Saudita.