Zendaya revela el spoiler que Tom Holland le dio sobre su papel en La Odisea

La actriz Zendaya encarnará a la diosa Atenea en la nueva y esperada cinta La Odisea, bajo la dirección del aclamado cineasta británico Christopher Nolan. La intérprete estadounidense descubrió su participación en esta gran producción de Hollywood mediante una vía poco ortodoxa: un adelanto directo y confidencial de su pareja, el actor Tom Holland.

El protagonista de Spider-Man rompió momentáneamente los estrictos protocolos de confidencialidad del director para informar a su novia sobre la decisión de casting. La filtración casera ocurrió tras una reunión oficial, donde el realizador autorizó al joven actor para compartir las buenas noticias directamente con la estrella de televisión.

Zendaya con vestido blanco. REUTERS

La propia artista confesó los pormenores de esta peculiar situación durante su reciente participación como invitada en el famoso podcast Happy Sad Confused. Durante la entrevista, la joven relató el instante exacto en el que su pareja llegó a su domicilio con la orden directa de revisar un libreto en particular.

El actor londinense, quien interpretará el rol de Telémaco en la misma película, solicitó a su novia una relectura del guion enfocado en un personaje distinto. La instrucción desató la sorpresa total de la protagonista de Euphoria, quien reaccionó con completa incredulidad ante la enorme posibilidad de sumarse al millonario proyecto cinematográfico.

"Él asintió con la cabeza y me dijo: ‘Pero ahora léelo pensando en este personaje (Atenea)’", relató la actriz ante los micrófonos del programa de entrevistas. La revelación provocó gritos de absoluta emoción en la casa de la pareja, consolidando el instante como una anécdota fundamental en la etapa de preproducción del filme.

El permiso especial del meticuloso director

Tom Holland ofreció previamente su propia versión de los hechos durante una plática exclusiva con las cámaras de la cadena Access Hollywood. El histrión británico calificó la oportunidad de entregar la noticia como un regalo maravilloso, dada la inmensa admiración que siente su pareja por el aclamado director de cine.

El proceso de selección inició con una inusual pregunta del meticuloso cineasta durante una junta a puerta cerrada con el actor principal. El director cuestionó si existiría algún tipo de ofensa personal si invitaba a la famosa actriz a interpretar a la poderosa deidad griega en la pantalla grande.

Tom Holland y Zendaya juntos. REUTERS

Tras recibir una rotunda negativa ante la posibilidad de molestia, el responsable de Oppenheimer otorgó el permiso oficial para compartir el ansiado secreto de producción. El intérprete corrió a su hogar, entregó el texto a su pareja y observó detenidamente la sonrisa en su rostro al descubrir la identidad del personaje mitológico.

Esta concesión representó una excepción absoluta en la rígida metodología de trabajo del famoso realizador, conocido por blindar herméticamente los guiones de sus películas. El permiso demostró la inmensa confianza del creativo hacia la pareja del momento y aseguró la participación simultánea de ambas estrellas juveniles en la epopeya histórica.

Un elenco estelar y fecha de estreno en cines

La elección de Zendaya cobra un valor emocional incalculable en su carrera, pues la actriz considera a la cinta Interstellar como su obra cinematográfica favorita. El actor londinense reconoció su enorme gratitud hacia el director por permitirle apadrinar la entrada de su novia al universo cinematográfico de su mayor ídolo profesional.

Zendaya de perfil en la alfombra roja de La Odisea. REUTERS

Esta monumental superproducción llegará a las salas de cine de todo el país el próximo 16 de julio, prometiendo abarrotar las taquillas a nivel mundial. La intensa campaña promocional arrancará en los próximos días con la mediática pareja como el principal atractivo para atraer a las audiencias más jóvenes a los complejos.

El épico proyecto fílmico ostenta un reparto verdaderamente espectacular, repleto de figuras ganadoras del premio Oscar y grandes estrellas consolidadas de la industria del entretenimiento. Los cotizados nombres de Anne Hathaway, Matt Damon, Lupita Nyong'o y Robert Pattinson completan la alineación de primerísimo nivel de esta colosal y esperada aventura mitológica.