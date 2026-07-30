¿Qué tiene Cynthia Klitbo? La enfermedad que la hizo llorar en La Casa de los Famosos México

Las primeras lágrimas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 ya llegaron. Este jueves por la tarde, Cynthia Klitbo no pudo contener el llanto mientras hablaba con algunos de sus compañeros sobre las dificultades que enfrenta desde que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune.

La actriz explicó que uno de sus mayores problemas dentro del reality es organizar su alimentación. Mientras sus compañeros comen con normalidad, ella aseguró que debe tener más cuidado con lo que consume y que no siempre consigue hacer las tres comidas del día.

Esta bien grueso tener una enfermedad que sabes que nunca te vas a curar, expresó entre lágrimas

Klitbo también reconoció que todavía no termina de entender completamente lo que tiene y que, en ocasiones, siente frustración. Recordó que siempre ha disfrutado mucho de la comida y que ahora debe modificar algunos hábitos que antes formaban parte de su rutina.

La actriz incluso habló de los búlgaros que solía consumir por las mañanas y que tuvo que regalar. Todo esto, dijo, le resulta complicado de asimilar.

Además, reconoció que su situación la ha hecho mostrarse más regañona con sus compañeros. Sin embargo, aclaró que no quiere generar conflictos y que prefiere apartarse cuando llega la hora de comer para preparar después algo que sí pueda consumir.

Yo sé cocinar, entonces ya veré qué me cocino más al rato, comentó.

¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto?

La enfermedad a la que hizo referencia Cynthia Klitbo es la tiroiditis de Hashimoto, también conocida como tiroiditis autoinmunitaria crónica.

Se trata de un trastorno en el que el sistema inmunitario ataca por error las células de la glándula tiroides. Con el paso del tiempo, este daño puede disminuir la producción de hormonas tiroideas y provocar hipotiroidismo. De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad suele avanzar lentamente y algunas personas pueden pasar un tiempo sin notar síntomas.

La American Thyroid Association explica que, cuando la tiroiditis de Hashimoto provoca una disminución de las hormonas tiroideas, pueden aparecer síntomas relacionados con el hipotiroidismo. Entre ellos están el cansancio, aumento de peso, estreñimiento, piel seca, intolerancia al frío, debilidad muscular, depresión y problemas de memoria o concentración.

Tiroiditis de Hashimoto Freepik

Eso sí, los síntomas pueden variar de una persona a otra. Por esta razón, no es posible determinar el estado de salud de alguien únicamente por lo que cuenta o por su apariencia.

¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento?

Para confirmar la presencia de Hashimoto, los médicos pueden solicitar análisis de sangre para revisar la función de la tiroides y detectar anticuerpos relacionados con la enfermedad, como los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (TPO). Las pruebas de TSH y tiroxina libre también son importantes para determinar si existe hipotiroidismo.

El tratamiento depende de la situación de cada paciente. La American Thyroid Association señala que las personas que tienen anticuerpos elevados pero mantienen normales sus pruebas de función tiroidea pueden no necesitar tratamiento inmediato, aunque sí seguimiento médico. Cuando existe hipotiroidismo, el tratamiento habitual es la levotiroxina, una hormona sintética que reemplaza la que la tiroides ya no produce en cantidad suficiente.

Tiroiditis de Hashimoto Freepik

En muchos casos de hipotiroidismo provocado por Hashimoto, el tratamiento con levotiroxina es de largo plazo y requiere controles periódicos para ajustar la dosis.

La enfermedad que Cynthia todavía está aprendiendo a entender

El momento que vivió Cynthia Klitbo dentro de La Casa de los Famosos México mostró una parte mucho más personal de la actriz. Más allá de las discusiones propias del reality, la intérprete reconoció que todavía está procesando su diagnóstico y adaptándose a una nueva forma de cuidar su salud.

Su mayor frustración, según contó, no es simplemente la comida. Lo que realmente le afecta es sentir que sus compañeros no siempre comprenden por qué ella necesita ciertas consideraciones.

Todos los que padecemos enfermedades autoinmunes pueden entender esa sensación, dijo la actriz, quien también reconoció que hay personas con padecimientos más graves y que a veces se pregunta de qué se queja.

Sin embargo, sus propias palabras dejaron claro que adaptarse a un diagnóstico reciente tampoco es sencillo. Ahora, mientras continúa su participación en el reality, Cynthia tendrá que aprender a convivir con sus compañeros, las dinámicas del programa y una enfermedad que, como ella misma confesó, todavía está intentando comprender.