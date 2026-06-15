El espectacular look de Zendaya en la alfombra roja de Spider-Man: Brand New Day

La promoción de Spider-Man: Brand New Day ya comenzó y, como era de esperarse, todas las miradas se centraron en una de las parejas más queridas de Hollywood: Zendaya y Tom Holland.

Asi fue la primera alfombra roja de Tom Holland y Zendaya

Los actores llegaron a Madrid para presentar la nueva entrega de la exitosa saga de Marvel y protagonizaron una de las apariciones más comentadas del año, especialmente por el impresionante estilismo elegido por la actriz.

La pareja hizo una de sus primeras apariciones públicas tras su boda privada. AFP

La cita tuvo lugar en el exclusivo hotel Four Seasons de Madrid, donde ambos posaron ante los fotógrafos en un ambiente marcado por la complicidad.

Se trata de una aparición especialmente significativa, ya que es la primera vez que la pareja se muestra públicamente tras los rumores y reportes sobre su boda privada celebrada este año.

El vestido de Zendaya que conquistó Madrid

Si hay alguien capaz de convertir una alfombra roja en una auténtica pasarela de alta costura, esa es Zendaya. La protagonista de Euphoria volvió a reafirmar su posición como referente de estilo con un vestido negro que homenajeó la cultura española.

Zendaya eligió un vestido negro strapless con flecos y encaje vintage de Christian Cowan. AFP

La actriz apostó por una creación del diseñador británico Christian Cowan perteneciente a su colección Otoño-Invierno 2026. El diseño destacaba por un escote palabra de honor que dejaba los hombros al descubierto, una silueta ajustada en la cintura y una falda asimétrica que aportaba movimiento y dramatismo.

Uno de los elementos más llamativos eran los largos flecos que recorrían la parte inferior del vestido, evocando la estética de los tradicionales mantones españoles.

Además, la pieza incorporaba delicados detalles de encaje vintage inspirados en tejidos de los años cincuenta, mientras que los flecos recordaban a diseños característicos de la década de 1920.

Los accesorios de Zendaya

Lejos de sobrecargar el conjunto, Zendaya optó por accesorios cuidadosamente seleccionados que complementaban el vestido sin competir con él.

La actriz complementó el look con joyas de Stéfère Jewelry y un reloj Rolex. AFP

La actriz añadió pendientes largos de la firma francesa Stéfère Jewelry, además de un elegante reloj de Rolex que aportó un toque de lujo silencioso.

En cuanto al beauty look, eligió un maquillaje en tonos tierra con acabado luminoso y un peinado de efecto mojado con raya lateral, una propuesta que resaltó los rasgos de su rostro.

Tom Holland en la premier de Spider-Man

El actor apostó por un traje oscuro de líneas clásicas que combinó con una llamativa camisa roja. La elección no tardó en generar comentarios entre los fanáticos, quienes interpretaron el contraste entre el rojo y el negro como una referencia a los colores tradicionales del traje de Spider-Man.

Tom Holland apostó por un traje oscuro con camisa roja en guiño a Spider-Man. AFP

Ambos coordinaron sus estilismos sin caer en la exageración, proyectando una imagen elegante, moderna y perfectamente sincronizada.

La llegada de Zendaya y Tom Holland a Madrid marca el inicio de una intensa gira promocional para Spider-Man: Brand New Day, una de las películas más esperadas del año.