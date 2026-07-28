Con solo 16 años, gimnasta mexicana gana plata en su debut centroamericano

Fue un debut de ensueño. La gimnasta mexicana Ana Luisa Abraham Habib conquistó la medalla de plata en su estreno centroamericano a sus 16 años, sólo superada por su compatriota Marina Malpica, quien refrendó el título de la justa en el All Around individual de la Gimnasia rítmica.

La gimnasta yucateca es una de las tres competidoras más pequeñas de la delegación mexicana que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

A sus 16 años, la yucateca Ana Luisa Abraham Habib es considerada como una de las mejores de la región Foto: Cortesía COM

La medalla de bronce fue para la cubana Isabella Rojas.

La gimnasta mexicana de 16 años tiene en su historial varias competiciones que la ponen entre las mejores de la región. Participó en los Juegos Panamericanos Junior que se disputaron en Asunción en 2025, donde consiguió la medalla de oro por su habilidad en el aro y con la pelota de la Gimnasia Rítmica.

Asimismo, en 2014 se colgó la medalla de oro en el All Around en el 31 Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica en Portimão, Portugal. Además, plata y bronce en las finales por aparatos de pelota y listón.

El objetivo de Ana Luisa Abraham es estar en unos Juegos Olímpicos. En Los Ángeles 2028 tendría 18 años.

En los actuales Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, México suma cuatro medallas en Gimnasia Rítmica: tres de oro y una de plata.

En la Final All Around Conjunto, México se quedó con el título con Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Anahi Torres, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez.