¿Spider-Man: Brand New Day? Tom Holland confiesa que arruinó una película de Marvel

Si hay algo por lo que Tom Holland se hizo famoso, además de interpretar a Spider-Man, es por su facilidad para soltar información antes de tiempo. Durante años, el actor ganó la fama de ser uno de los integrantes de Marvel con más problemas para guardar secretos, aunque ahora reconoce que hubo una ocasión que realmente lo hizo arrepentirse.

En una entrevista con Complex durante la premiere de Spider-Man: Brand New Day, Holland habló sobre ese momento que, incluso después de varios años, sigue recordando con incomodidad.

Todo ocurrió en 2018, cuando se estrenó Avengers: Infinity War. Como parte de la promoción, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, organizó una sorpresa para los asistentes de una de las primeras funciones de la película.

El plan consistía en recorrer Los Ángeles en un autobús para visitar algunas salas de cine y convivir con los fanáticos. Sin embargo, Tom Holland creyó que las personas que estaban en el lugar ya habían terminado de ver la película.

El comentario que arruinó una de las mayores sorpresas de Infinity War

Con esa idea en mente, el actor subió al escenario convencido de que podía hablar libremente.

"Pensé que la película ya había terminado", recordó Holland. Entonces decidió tranquilizar a los asistentes con una frase que parecía inofensiva: "No se preocupen, sigo vivo".

En Avengers: Infinity War, Peter Parker desaparece después del famoso chasquido de Thanos, una de las escenas más impactantes de toda la película. Al escuchar la declaración de Holland, los asistentes reaccionaron con un enorme silencio y un suspiro colectivo, ya que acababa de revelar que Spider-Man sobrevivía de alguna forma a los acontecimientos de la cinta.

Fue en ese momento cuando el actor volteó hacia Kevin Feige y lo vio haciéndole señas para que dejara de hablar.

Tom Holland REUTERS

"Me gustaría volver atrás y vivir ese momento otra vez", confesó entre risas, dejando claro que sigue considerando aquel episodio como uno de los errores más grandes de su paso por Marvel.

Esta vez logró guardar todos los secretos de Spider-Man: Brand New Day

A diferencia de otras campañas promocionales, Holland consiguió llegar al estreno de Spider-Man: Brand New Day sin revelar detalles importantes de la historia.

La nueva película, dirigida por Destin Daniel Cretton, se sitúa después de los eventos de Spider-Man: No Way Home. Tras el hechizo de Doctor Strange, nadie recuerda que Peter Parker es Spider-Man, por lo que el joven intenta reconstruir su vida mientras enfrenta nuevos enemigos en Nueva York y busca acercarse nuevamente a MJ y Ned sin ponerlos en peligro.

Spider-Man: Un Nuevo Día

El reparto también incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Michael Mando y Marvin Jones III, mientras que Sadie Sink interpreta a un personaje cuya identidad se mantuvo en secreto durante buena parte de la promoción.

¿Steve Lacy reveló otro secreto de la película?

Aunque Tom Holland logró evitar nuevos spoilers, otra persona llamó la atención durante la alfombra roja.

El cantante Steve Lacy fue cuestionado sobre cuál de los personajes de la película era su favorito y respondió simplemente: "Jean". Después añadió que se trataba de "la villana" y comentó que existía una razón detrás de su comportamiento.

Sus declaraciones provocaron sorpresa entre los presentes, ya que desde hace meses circulan rumores de que Sadie Sink interpreta a Jean Grey, uno de los personajes más conocidos de los X-Men.

Cuando un reportero le preguntó si acababa de revelar un spoiler, Lacy evitó confirmar cualquier detalle y únicamente respondió que le gustaba mucho ese personaje.

Mientras tanto, Spider-Man: Brand New Day ya se encuentra en cartelera en México desde este 29 de julio de 2026. La película puede verse en formatos tradicionales, 3D, 4DX, ScreenX y salas VIP, además de incluir una única escena postcréditos al final de la función, por lo que los seguidores de Marvel ya saben que vale la pena quedarse hasta el último minuto.