Dune: Parte tres estrena su primer tráiler, Timothée Chalamet regresa a Arrakis

Warner Bros lanzó el primer tráiler oficial de Dune: Parte tres, la superproducción que clausurará a lo grande la cartelera cinematográfica a finales de este año. El director Denis Villeneuve concluye su monumental trilogía de ciencia ficción, basada en la obra literaria de Frank Herbert.

Esta esperada película marca el retorno triunfal de Timothée Chalamet en el complejo papel protagónico de Paul Atreides. El avance en video detalla los ecos de su victoria militar absoluta en el desértico planeta Arrakis, la cual logró apoyado por la imponente fuerza bélica de los Fremen.

Imagen promocional de Paul Atreides. Foto: Warner Bros

El nuevo guion adapta de forma directa los eventos narrados en la novela El mesías de Dune. La historia traslada al espectador exactamente 17 años después del final de la entrega anterior, mostrando al joven líder transformado en un emperador implacable y temido en todo el universo.

El reinado de terror y la conspiración contra el Mesías

Paul Atreides domina la galaxia con mano de hierro mientras la yihad librada en su nombre ya cobró la vida de miles de millones de individuos. El soberano gobierna desde el árido ecosistema de Arrakis, completamente atormentado por visiones proféticas ineludibles sobre el destino humano.

Estas revelaciones mentales auguran un colapso imperial catastrófico y una extinción inminente. A la par, su trono enfrenta una conspiración mortal que planea derrocarlo y erradicar su linaje, maquinada por las mentes de las Bene Gesserit, los Tleilaxu y la Cofradía Espacial.

Imagen de Paul Atreides en Dune. Foto: Warner Bros

El conflicto psicológico del protagonista escala frente a la sangre derramada por su mandato absolutista. El tráiler proyecta el surgimiento de amenazas desconocidas y aterradoras, dejando claro que la traición política acecha en cada rincón oscuro del gigantesco palacio imperial.

Chani, interpretada nuevamente por la actriz Zendaya, lidia con el rechazo visceral hacia un imperio tiránico que se niega a reconocer como legítimo. Ella ocupa el epicentro de este misterio intergaláctico, justo cuando la reaparición del antiguo amor de Paul fragmenta el núcleo de la corte.

Un elenco estelar para cerrar la franquicia

Las imágenes inéditas también confirman el regreso material de un espectro del pasado. Antiguos aliados vuelven al tablero político para desestabilizar el orden establecido, sumergiendo al protagonista y a sus seguidores en un profundo entramado de intrigas gubernamentales sumamente mortales.

El cineasta canadiense congregó a un reparto coral inmenso para garantizar el impacto de esta conclusión cinematográfica. La élite de Hollywood desfila por las espectaculares locaciones y los gigantescos sets de grabación construidos especialmente para filmar esta última batalla.

Dune: Parte tres cerrará la saga, Foto: Warner Bros

Anya Taylor-Joy, Javier Bardem, Jason Momoa y Robert Pattinson asumen roles de primera línea para acompañar a Chalamet en pantalla. Sus respectivos personajes defienden los intereses de las distintas facciones ideológicas que chocan frontalmente en esta despiadada guerra interplanetaria.

La alineación estelar suma los talentos de Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin y Léa Seydoux. Todos ellos retoman arcos inconclusos o introducen nuevas piezas fundamentales para comprender el denso laberinto sociopolítico forjado en las ardientes arenas del desierto.

El ensamble actoral cierra filas con las participaciones de Isaach De Bankolé, Ida Brooke y el joven Nakoa-Wolf Momoa. La cinta apunta a romper los principales récords de taquilla a nivel mundial y sellar la franquicia con un espectáculo visual y narrativo definitivo.