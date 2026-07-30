¿Eliminado de La Casa de los Famosos México? Yahir lanza polémico comentario en plena prueba

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 ya comenzó con uno de los retos que más tensión suelen generar entre los habitantes: con la prueba para conseguir el presupuesto semanal.

En esta ocasión, los participantes tuvieron que pedalear durante varias horas y alcanzar una determinada cantidad de kilómetros. La meta era clara, si lograban completar el recorrido establecido, tendrían acceso al presupuesto completo para comprar los alimentos y productos necesarios durante los siguientes días.

Pero mientras los habitantes se enfrentaban al reto, Yahir hizo un comentario que terminó llamando mucho más la atención de lo esperado.

Durante una conversación con Ernesto Laguardia y Memo Schutz, el cantante habló sobre el desarrollo de la prueba y aseguró que, desde su punto de vista, el resultado estaba prácticamente definido. Según su interpretación, la dinámica habría sido planteada para que los participantes no pudieran conseguir el presupuesto completo.

Realmente vamos a jugar con medio presupuesto porque ellos quieren que juguemos con medio presupuesto. O sea, pero realmente si nos hubieran dejado las tres horas y media, les damos los mil kilómetros, comentó.

La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó diferentes reacciones entre los seguidores del programa.

¿Yahir podría tener problemas por sus declaraciones?

Aunque Yahir no mencionó que la producción estuviera haciendo algo ilegal ni aseguró que existiera una manipulación del reality, algunos espectadores interpretaron sus palabras como una crítica directa a la manera en que se diseñan las pruebas.

El comentario generó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si este tipo de declaraciones podrían provocar algún conflicto con la producción de La Casa de los Famosos México.

En redes sociales incluso aparecieron especulaciones sobre una posible eliminación del cantante. Sin embargo, hasta el momento no existe información que confirme que Yahir vaya a ser expulsado o eliminado por sus palabras.

Foto: Instagram lacasafamososmx

Lo cierto es que los habitantes todavía no conocen el resultado oficial de la prueba. El reto terminó este jueves, pero será durante la gala del viernes cuando se anuncie si consiguieron alcanzar la meta y, por lo tanto, si tendrán el presupuesto completo o deberán arreglárselas con una cantidad menor.

¿Qué pasa cuando los habitantes pierden el presupuesto?

Conseguir el dinero completo no es un asunto menor dentro de La Casa de los Famosos México. Cuando los habitantes reciben un presupuesto reducido, deben organizarse mucho mejor para comprar comida y repartir las provisiones durante toda la semana.

Esto suele convertirse en uno de los principales motivos de discusiones dentro del encierro. La comida debe alcanzar para todos y cualquier error al momento de administrar los productos puede provocar enfrentamientos.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

Por eso, algunos seguidores consideran que las pruebas de presupuesto son una de las dinámicas que más influyen en el ambiente de la casa. Si el dinero no alcanza, las tensiones aumentan y cualquier diferencia entre los participantes puede terminar en una pelea.

¿Quiénes son los nominados de la primera semana?

Mientras se define el resultado de la prueba de presupuesto, la primera placa de nominación también mantiene la atención de los seguidores del reality.

Los siete habitantes que quedaron nominados esta semana son:

Aldo Rendón

Aldo Rendón Yanet García

Mariana Ochoa

Arantza Ruiz

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

Uno de los momentos que marcó el inicio de esta temporada ocurrió cuando sonó el famoso teléfono rojo. La dinámica permitió que los habitantes recibieran diferentes ventajas, castigos y decisiones que comenzaron a modificar el juego desde los primeros días.

En una de las llamadas, Arantza Ruiz respondió y recibió la instrucción de elegir directamente a un compañero para enviarlo a la placa. Su decisión fue Aldo Rendón, quien se convirtió así en el primer nominado de la temporada.

Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv

Por otro lado, Cynthia Klitbo consiguió inmunidad gracias a esta dinámica, por lo que quedó fuera de la primera nominación.

Ahora todas las miradas están sobre Yahir. Su comentario ya provocó especulaciones en redes sociales, pero la gran pregunta es si realmente tendrá alguna consecuencia dentro de La Casa de los Famosos México o si todo quedará simplemente como una opinión más de los habitantes. Por ahora, su permanencia en el reality no está en riesgo de manera oficial.