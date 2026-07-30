"¿Qué haces en la película?": Ian McKellen no reconoció al Capitán América en Avengers: Doomsday

La esperada película Avengers: Doomsday reúne a un elenco legendario y marca el regreso de figuras históricas del cine de superhéroes. El actor británico Ian McKellen vuelve a interpretar a Magneto tras varios años de ausencia. Su llegada al set de filmación generó un momento divertido junto a Anthony Mackie, el actual portador del escudo del Capitán América. El veterano intérprete desconoció por completo el rol de su compañero.

El propio Mackie compartió los detalles del peculiar primer encuentro entre ambos actores durante el rodaje de la cinta. El estadounidense relató su emoción al acercarse a saludar a la leyenda del cine. Expresó su profunda admiración al tenerlo de frente. La sorpresiva respuesta del actor de ochenta y siete años desconcertó por un instante al actual líder de los Vengadores.

Anthony Mackie como el Capitán América. Foto: Marvel Studios

"Voy hacia Ian McKellen. Y él me dice: ‘Hola, hijo.’ Yo le digo: ‘Ian McKellen, señor. ¡Eres increíble! ¡Es increíble trabajar contigo!", narró el actor que da vida a Sam Wilson. El británico agradeció el gesto con total amabilidad pero lanzó una pregunta fulminante: "Ah, ¿y tú qué es lo que haces en la película?".

Mackie manejó la confusión con mucho humor y le explicó inmediatamente su papel protagonista en la saga. El histórico villano de los mutantes resolvió la situación con una elegancia inigualable. McKellen simplemente mantuvo el temple y respondió con una frase contundente: "Maravilloso... ¡Y te lo mereces!".

El encuentro entre Magneto y el nuevo Capitán América

La anécdota ilustra perfectamente la magnitud del universo cinematográfico de Marvel en la actualidad. Las franquicias acumulan decenas de personajes y las tramas evolucionan velozmente. La lista de superhéroes creció a pasos agigantados durante la última década. Muchos actores de la compañía jamás coincidieron en un set de grabación antes de este macroevento.

Anthony Mackie ingresó a las filas del estudio para encarnar a Falcon en las primeras fases del proyecto. Con el paso del tiempo, el personaje tomó el manto oficial tras la emotiva retirada de Steve Rogers, interpretado originalmente por Chris Evans. El nuevo héroe alado demostró su valor en una serie de televisión y una película en solitario.

Ian McKellen como Magneto. Foto: Fox / Disney

El público general conoce a la perfección los últimos giros de la trama heroica. La realidad resulta muy distinta para veteranos como McKellen. El actor dejó atrás el papel del mutante hace mucho tiempo y su regreso ocurre frente a decenas de rostros nuevos. El desconocimiento sobre los movimientos internos del canon oficial resulta totalmente natural.

El reto de unir a un elenco gigantesco

Avengers: Doomsday promete romper la taquilla al consolidarse como uno de los eventos cinematográficos más masivos de la historia. Los estudios Marvel jugaron al misterio durante meses antes de revelar los nombres finales de su alineación estelar. La producción busca recuperar a los mayores referentes de la marca para enfrentar una amenaza a escala multiversal.

Avengers: Doomsday mostró su primer arte conceptual. Foto: Marvel Studios

Reunir a tantas generaciones de actores bajo un mismo techo representa un desafío logístico colosal. El equipo directivo coordinó agendas imposibles para lograr cruces soñados por millones de fanáticos alrededor del globo. Interacciones como la de Magneto y el Capitán América exponen el divertido choque de dos épocas distintas de la cultura pop.

La superproducción llegará a las salas de cine en México el próximo 17 de diciembre de 2026. Los seguidores de los cómics cuentan los días para ver en la pantalla grande las dinámicas entre los veteranos de la era Fox y los pilares actuales de Disney. El rodaje continúa su marcha y promete dejar más historias memorables tras bambalinas.