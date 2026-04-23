La disputa entre Poncho de Nigris y Karely Ruiz escala ¡Ya incluye advertencias legales!

Lo que parecía una simple diferencia de versiones entre figuras del entretenimiento digital evolucionó en cuestión de horas hacia un conflicto que incluye advertencias legales y una intensa conversación en redes sociales.

La confrontación entre Poncho de Nigris y Karely Ruiz se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor de Supernova Génesis 2026, un evento que, lejos de concentrarse solo en el espectáculo, ahora enfrenta cuestionamientos por su manejo interno.

oncho de Nigris amenaza con acciones legales a Karely Ruiz tras polémica en Supernova Génesis IG

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Karely Ruiz en Supernova Génesis?

El empresario regiomontano reaccionó con firmeza a las declaraciones de Karely Ruiz, quien aseguró públicamente que no mantiene ningún vínculo profesional con él. Ante esto, De Nigris sostuvo que sí existía un acuerdo previo entre ambas partes.

A través de un comentario en TikTok, el también influencer elevó el tono del conflicto con una advertencia directa:

Pues con cuidado que le metemos abogados, yo me porté con madre con ella y la dejé ir allá a pelear… Pero una declaración más de esas y le metemos los abogados a ver quién sale perdiendo. Todo lo que dije es la verdad. Ahí está el contrato vigente

Con estas palabras, De Nigris defendió su versión y aseguró que su intervención fue clave para que Karely Ruiz accediera a este otro proyecto de box. Desde su perspectiva, las declaraciones de la influencer resultan injustas frente a lo que considera un acuerdo formal.

Poncho de Nigris amenaza con acciones legales a Karely Ruiz tras polémica en Supernova Génesis Captura de pantalla

Karely Ruiz responde: las declaraciones que desataron la polémica

Previo a la presentación oficial de Karely Ruiz como suplente de Lupita Villalobos, Poncho de Nigris publicó en su cuenta de X que la modelo e influencer sería "representante de Ring Royale en Supernova", y aseguró que él se encontraba en la disponiblidad de sumar al evento.

En contraste, durante la presentación oficial del evento, negó cualquier relación laboral con Poncho de Nigris.

No es mi mánager ni mi representante… Yo ya arreglé con mis mánagers… a él no le debo nada.

Además, explicó que su llegada a Supernova Génesis se dio mediante una invitación directa, sin intermediarios. Esta declaración reforzó su autonomía profesional y marcó una línea clara frente a lo dicho por el empresario.

El contraste entre ambas versiones alimentó la controversia, ya que mientras uno habla de un contrato vigente, la otra parte niega cualquier tipo de compromiso.

Poncho de Nigris amenaza con acciones legales a Karely Ruiz tras polémica en Supernova Génesis Captura de pantalla

El contrato que desató el conflicto entre Poncho de Nigris y Karely Ruiz

El origen del desacuerdo apunta a la posible existencia de un contrato previo vinculado a proyectos relacionados con Poncho de Nigris, como Ring Royale.

De Nigris insiste en que dicho acuerdo sigue vigente, lo que justificaría su advertencia sobre posibles acciones legales. Este elemento introduce un componente más complejo al conflicto, ya que trasciende lo mediático y se ubica en el ámbito jurídico.

Por su parte, Karely Ruiz también habló sobre la existencia del contrato:

Conocemos a esa persona, hubo un malentendido. Había un contrato, sí lo hay, ya se solucionó con el dueño del Ring Royale.

Poncho de Nigris amenaza con acciones legales a Karely Ruiz tras polémica en Supernova Génesis Captura de pantalla

¿Por qué la salida de Lupita Villalobos cambió todo en Supernova Génesis?

El contexto de esta polémica se remonta a la salida de Lupita Villalobos del evento. La creadora de contenido abandonó la cartelera por motivos de salud tras ser diagnosticada con un hematoma subdural.

Su ausencia obligó a los organizadores a buscar un reemplazo para enfrentar a Kim Shantal, lo que abrió la puerta a la incorporación de Karely Ruiz.

Este cambio aceleró los anuncios y generó filtraciones. Entre ellas, las declaraciones anticipadas de Poncho de Nigris, lo que provocó críticas sobre la forma en que se manejó la información antes de los anuncios oficiales.

Poncho de Nigris amenaza con acciones legales a Karely Ruiz tras polémica en Supernova Génesis Captura de pantalla

¿Dónde ver la pelea de Karely Ruiz vs Kim Shantal?

El enfrentamiento entre Karely Ruiz y Kim Shantal formará parte de Supernova Génesis 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La función también contará con transmisión en Netflix a partir de las 19:00 horas.

La cartelera incluye otros combates destacados como:

Alana Flores vs Flor Vigna (en sustitución de Samadhi Zendejas)

Abraham Flores vs Nando

Willito vs Lonche

Milica vs Arigeli

Mario Bautista vs Aaron Mercury

El conflicto entre Poncho de Nigris y Karely Ruiz continúa en desarrollo y mantiene abiertas varias interrogantes, especialmente en torno a la existencia de un contrato y las posibles implicaciones legales.

Mientras ambas partes sostienen versiones distintas, el caso se ha convertido en uno de los episodios más relevantes alrededor de Supernova Génesis 2026, con repercusiones tanto en el ámbito mediático como en el profesional.