Gira de la Salud 2026: el poder de la nuez como aliada del corazón en Torreón

La salud preventiva tomó el centro del debate público con la Gira de la Salud Imagen Radio 2026, que este 17 de febrero reunió en Torreón a especialistas, audiencias y promotores del bienestar bajo un eje claro: “El poder de la nuez”. La transmisión, encabezada por Ethel Soriano, consolidó un mensaje urgente: la nutrición es una herramienta estratégica para enfrentar las enfermedades cardiovasculares.

Desde el Hotel Azul Talavera Country Club, el encuentro no solo convocó a la audiencia radiofónica, sino que se convirtió en un espacio de educación y conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos sostenibles en la vida diaria.

La iniciativa forma parte de la plataforma de bienestar impulsada por Imagen Radio, que ha logrado posicionarse como referente en información especializada en salud.

La elección del tema no es casual. En una región donde las enfermedades del corazón representan una de las principales causas de preocupación médica, colocar a la nuez pecana como protagonista responde a evidencia científica que respalda sus beneficios en la reducción del colesterol LDL, el control de la inflamación y la mejora del perfil lipídico.

Más allá de la conversación técnica, el enfoque fue claro: traducir la ciencia en acciones concretas. Integrar nuez pecana en la dieta diaria no requiere cambios drásticos, sino decisiones informadas que pueden marcar diferencias significativas en la salud a mediano y largo plazo.

Nutrición preventiva: una conversación que urge en el norte del país

La Gira de la Salud no se limitó a promover un alimento específico, sino a reforzar una narrativa más amplia: la prevención como política personal. En un entorno donde el ritmo laboral y los hábitos alimenticios suelen inclinarse hacia productos ultraprocesados, la educación nutricional se vuelve una necesidad estratégica.

La nuez pecana destaca por su contenido de grasas saludables, antioxidantes, fibra y minerales esenciales. Estos componentes no solo benefician la salud cardiovascular, sino que también contribuyen al control glucémico y al fortalecimiento del sistema inmune. Incorporarla en ensaladas, desayunos o colaciones representa una intervención simple pero poderosa.

El mensaje central subrayó que la prevención comienza en el plato. Las enfermedades cardiovasculares no se desarrollan de un día para otro; son el resultado acumulativo de decisiones diarias. En ese sentido, eventos como este permiten acercar información validada a la población general, rompiendo mitos y promoviendo prácticas accesibles.

Además, la conversación adquiere relevancia regional. Coahuila y el norte del país enfrentan retos importantes en materia de obesidad y padecimientos cardiometabólicos. Visibilizar alternativas locales y culturalmente cercanas fortalece la probabilidad de adopción sostenida.

Gira de la Salud 2026: el poder de la nuez como aliada del corazón en Torreón

Comunicación responsable y cultura del bienestar

La conducción de Ethel Soriano aportó un tono pedagógico y cercano, facilitando que conceptos médicos complejos se entendieran con claridad. Su experiencia en divulgación permitió articular un discurso equilibrado entre evidencia científica y recomendaciones prácticas.

La Gira de la Salud Imagen Radio 2026 confirma que los medios de comunicación pueden ser aliados estratégicos en la promoción de estilos de vida saludables. Cuando la información se presenta con rigor y accesibilidad, el impacto trasciende el evento y se convierte en conversación pública.

“El poder de la nuez” no fue solo un eslogan, sino una invitación a replantear prioridades. En un contexto donde la prevención cardiovascular es un desafío nacional, iniciativas de este tipo abren espacios para que la salud deje de ser reactiva y se convierta en una decisión cotidiana.