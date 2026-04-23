“El dolor sigue ahí”: Camila Fernández preocupa al hablar de complicaciones tras cirugía

A tan solo unos días de haber sido intervenida de emergencia, Camila Fernández encendió nuevamente las alarmas entre sus seguidores al sincerarse sobre su proceso de recuperación. La hija de Alejandro Fernández reveló que, aunque ha mostrado avances, el dolor aún está presente y ha enfrentado algunas complicaciones tras la cirugía de apendicitis.

¿Qué le pasó a Camila Fernández?

Durante una reciente entrevista en el programa Hoy, la cantante habló sin filtros sobre los momentos de angustia que vivió antes y después de su operación. Según explicó, en un inicio pensó que su malestar se debía a un problema renal, lo que retrasó la identificación del verdadero diagnóstico.

Pensé que era una piedra en el riñón”, confesó, detallando que incluso tuvo que cancelar compromisos laborales de último momento debido a la intensidad del dolor.

La cantante fue operada de emergencia por apendicitis. IG camifdzoficial

La situación cambió rápidamente cuando los médicos confirmaron que se trataba de apendicitis aguda, lo que derivó en una cirugía de emergencia. A una semana de la intervención, Camila compartió cómo ha sido su recuperación. Aunque ya le retiraron los puntos, aseguró que el proceso no ha sido sencillo.

Ya me quitaron las puntadas, gracias a Dios, pero el dolor sigue ahí… no te voy a mentir”, explicó.

La cantante aseguró que el dolor aún persiste. IG camifdzoficial

La intérprete explicó que incluso tareas simples como respirar profundamente le resultan complicadas en ciertos momentos.

Camila Fernández preocupa al hablar de complicaciones tras cirugía

Uno de los detalles que más preocupó a sus seguidores fue cuando relató que algunas de sus heridas se reabrieron recientemente. Esto ocurrió, según contó, al utilizar una faja como parte de su vestuario para presentarse.

Me puse la faja para el traje de charra y se me abrieron unas heriditas… ya me desinfecté, pero sí fue incómodo”, explicó.

Reveló que algunas heridas se abrieron durante su recuperación. Foto: @Camila Fernández

El episodio refleja el esfuerzo de la cantante por retomar sus compromisos profesionales lo antes posible, pese a las indicaciones médicas. Y es que, aunque los doctores le recomendaron al menos tres semanas de reposo, Camila ha intentado equilibrar su recuperación con su agenda laboral.

Me dijeron que necesito al menos tres semanas más de reposo, pero tengo conciertos en San Diego y Arizona… no puedo parar del todo”, explicó, evidenciando la presión de su agenda.

Camila Fernández agradece el apoyo de su familia

A pesar de las complicaciones, Camila se mostró positiva y agradecida, especialmente por el apoyo de su familia durante este proceso. Destacó el papel fundamental de su madre, América Guinart, quien estuvo a su lado desde el primer momento, así como el de su esposo.

Cuando vi a mi esposo sentí como si mi príncipe hubiera llegado a rescatarme”, compartió con emoción, dejando ver el lado más vulnerable de esta experiencia.

Su madre, su hermano y su esposo han sido clave en su recuperación. IG camifdzoficial

Actualmente, la cantante continúa con cuidados específicos para evitar una recaída. Ha reducido su actividad física, evita esfuerzos y limita sus movimientos para permitir que las heridas cicatricen correctamente.

No puedo caminar mucho, ni hacer fuerza… todo con calma”, explicó.

Aunque su evolución ha sido favorable en comparación con el momento en que ingresó al hospital, Camila reconoce que aún queda camino por recorrer. Su prioridad, asegura, es sanar por completo, aunque eso implique hacer pausas en su ritmo habitual de trabajo.

Intenta cumplir con compromisos laborales pese a recomendaciones médicas. Foto: @Camila Fernández

Actualmente forma parte del reality Juego de Voces, además de tener presentaciones programadas en Estados Unidos, lo que complica guardar el reposo recomendado por los médicos. Por ahora, sus seguidores se mantienen atentos a su evolución, deseando verla pronto completamente recuperada y de regreso en los escenarios sin complicaciones.