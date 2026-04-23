Carolina Ross: La evolución musical a través de colaboraciones

A un par de meses del lanzamiento de su más reciente producción discográfica titulada, Coleccionando Corazones, Carolina Ross se encuentra en un momento de plenitud y reflexión. La cantante sinaloense ha logrado consolidar una conexión profunda con su audiencia, demostrando que su propuesta musical no tiene límites.

Desde septiembre del año pasado, Ross comenzó a pavimentar el camino de este álbum con una serie de sencillos en los que destacan grades colaboraciones. Denise Gutiérrez, aportó una textura alternativa y elegante a su sencillo El Target, Marah Melendez y Marisol Terrazas de Los Horóscopos de Durango, llegaron para respaldar a Malagradecido con su poder femenino, y finalmente, Kalimba, permitió que el pop y el soul se fusionarán con el mariachi y la banda, para destacar la potencia vocal de ambos en el tema No puedo odiarte.

“Fue algo bien mágico para mí. Los sorprendimos con colaboraciones que no se esperaban. Así es la música, te llena de sorpresas y yo agradezco al público que me permita acompañarlos con estas canciones” compartió la interprete en entrevista con Excelsior.

En fechas recientes, Carolina ha sumado un hito más a su lista de colaboraciones con el lanzamiento de Pena Negra, tema grabado en vivo durante la celebración de 70 años de la Sonora Santanera en el Auditorio Nacional. Sobre estas constantes colaboraciones, Ross enfatizó que trabajar con figuras de gran trayectoria y de diferentes géneros, le ha permitido enriquecer su cultura musical, absorbiendo aprendizajes que hoy la ayudan definen su sonido actual.

Carolina Ross prepara una gira para el cierre de año Cortesía

“Yo creo que antes de meternos al estudio y de unir fuerzas, siempre me gusta mucho conocerlos y tener esta conexión genuina como humanos. Porque pues eso somos, antes de ser cantantes somos seres humanos con valores, con ideas y con posturas. Me gusta mucho conectar primero desde ese ángulo y el arte, pues hace que todo fluya solo”

“Algo que siempre he sentido bien lindo es que cuando nos sumamos a las producciones siempre me dan la libertad artística de vivir la canción y de poner le mi arte sin restricciones. Me he sentido siempre muy contenta con cada una de las colaboraciones que se han hecho” menciona.

Tras el lanzamiento de Coleccionando Corazones, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Durante la charla, se abordó la reciente cancelación de su concierto en el Teatro Metropólitan, situación que derivada de ajustes internos en su equipo de trabajo. Pero lejos de desanimar se mostro optimista con los planes que tiene a futuro.

“Confió mucho en las señales y en los tiempos de dios y cuando algo no te vibra tienes que seguir tu instinto. Entonces, yo decía, algo que aquí ya no me esta pues haciendo sentido, entonces quiero que el show en el Metropólitan sea algo muy especial y no lo quiero vivir a lado de estas personas, entonces, no pasa nada si nos esperamos unos cuantos meses y le volvemos a anunciar” Señala.

Al cuestionarla sobre el video viral de la cantante Renee, quien expresó las dificultades que enfrentan los artistas ante las barreras internas de la industria. Carolina mostró su total apoyo a la ganadora del Grammy, con quien ya tuvo la oportunidad de colaborar, haciendo hincapié en que, aunque sea dolorosos, los cambios estructurales necesario para garantizar un crecimiento real y sostenible en una carrera artística.

Carolina Ross presenta su nuevo álbum “Coleccionando Corazones” Luis Gutiérrez

“Yo a Renee la quiero y respeto muchísimo, la admiro mil. Y pues mandarle mucha fuerza porque a veces las personas creen que ya llegaste a una meta o a cierto nivel por así decirlo o ya no hay más obstáculos. La vida está llena de eso, de momento buenos de otros no tan buenos y uno tiene que pues echarle ganas, ponerle la mejor cara, tratar de buscar soluciones, pero lo más importante es tratare de no ahogarse, buscar siempre una red de apoyo” sostiene.

Aunque la fecha para la presentación oficial del disco sigue en proceso de ser reagendada, la cantante compartió que, por lo pronto, su nuevo álbum llegará al formato físico a través de una edición especial en vinilo. Y para celebrar este lanzamiento, realizara un Showcase el próximo 28 de abril, para las personas que adquieran el vinil. En este evento los asistentes podrán disfrutar de su música en vivo, tendrán la oportunidad de convivir con ella, tomarse fotos y ser parte de diversas sorpresas que ha preparado su equipo.

El futuro para Carolina Ross es claro: más música, nuevas colaboraciones y una agenda de conciertos que promete mantenerla más cerca que nunca de su público.

Carolina Ross presenta su nuevo álbum “Coleccionando Corazones” Luis Gutiérrez

“Después del mundial les estaremos compartiendo el Coleccionando Corazones Tour, las ciudades a las que vamos y decirles también, que ya se está trabajando en la siguiente producción. Es un disco en vivo y pues al mismo tiempo les estaré compartiendo más episodios del podcast y al también estar juntando el stock para otro próximo álbum y así, aquí no se deja de soñar ni de trabajar” finaliza.

Carolina Ross en datos

El podcast de la cantautora Carolina Ross se titula "Sin Rodeos". Es un espacio de entrevistas y charlas profundas donde la artista busca conectar con sus invitados desde un lado humano, auténtico y "sin filtros".

Temática: Música, anécdotas personales, chismes de la industria y lecciones de vida.

Disponible en Spotify y en su canal de YouTube.

El álbum "Coleccionando Corazones" de Carolina Ross se estrenó el 6 de marzo de 2026.

En Spotify mantiene una base de oyentes mensuales que ronda los 1.7 a 2 millones.

El álbum ha tenido una excelente recepción en playlists de Mariachi Moderno y Música Mexicana.