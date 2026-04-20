Aseguran 33 ejemplares de Biznaga Burra en Hidalgo, utilizada ilegalmente para elaborar acitrón

Tras un operativo de la policía municipal de San Salvador, Hidalgo, en un predio ubicado en la comunidad de Lagunilla, la Profepa aseguró precautoriamente 33 ejemplares de Biznaga Burra (Echinocactus Platyacanthus).

La Biznaga Burra se utiliza ilegalmente para elaborar Acitrón, un dulce tradicional mexicano; como forraje para ganado en sequías; como cactácea ornamental o planta medicinal.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que el 15 de abril su personal pudo observar en el lugar indicios de que todos los ejemplares fueron extraídos de raíz, “sin ubicar al responsable de la extracción”.

Destacó que las biznagas todavía tenían raíces en su base, pero sus espinas habían sido eliminadas, probablemente para facilitar su extracción, manejo, carga y transporte.

Explicó que algunos de los ejemplares tenían una altura de 70 centímetros, con diámetro de 80 centímetros y un peso de 100 kilogramos, “lo que indica que se trata de ejemplares con una edad aproximada de entre 60 y 70 años”.

La Profepa detalló que en total las 33 biznagas tenían un peso aproximado de dos mil 224 kilogramos (2.2 toneladas).

Al no contar con documentación que acredite la legal procedencia de los 33 ejemplares conforme a la Ley General de Vida Silvestre, fueron asegurados precautoriamente por personal de la Profepa y trasladados a un Parque Ecológico en el estado de Hidalgo, lugar donde fueron reubicados para que se les brinden los ciudadanos necesarios, toda vez que presentaban signos de deshidratación”, indicó.

La Biznaga Burra es una especie endémica listada en la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059-SEMARNAT-2010), en la categoría de “En Peligro de Extinción”, debido a su extracción ilegal y lento crecimiento.

La Profepa aseguró precautoriamente 33 ejemplares de Biznaga Burra Foto: Especial

JCS