"Se me vino el mundo abajo": Lupita Villalobos habla de su salida de Supernova Génesis 2026

Lupita Villalobos no podrá participar en la pelea estelar de Supernova: Génesis 2026, evento que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La noticia cambió por completo la cartelera, ya que su salida se debe a un problema de salud que requiere atención inmediata y reposo.

La baja de la influencer se confirmó luego de que autoridades del boxeo revisaran su estado médico. La decisión fue tomada siguiendo protocolos de seguridad, dejando claro que su recuperación es lo más importante en este momento, incluso por encima del evento.

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Lupita Villalobos relata su experiencia desde el hospital

Durante su estancia en el hospital, la creadora de contenido decidió contar lo que vivió desde que comenzaron los síntomas. A través de un video en redes sociales, compartió cómo fue que su condición la llevó a buscar ayuda médica.

“Me encuentro todavía hospitalizada. Hoy es martes, creo 21 de abril, y estoy aquí desde el, desde el viernes 17 de abril, que ingresé al hospital por un dolor de cabeza súper duro. Ese dolor de cabeza me producía sordera, me producía mareo, vómito, no veía bien, se me iba la vista”.

Lupita Villalobos narró su intento de secuestro en Monterrey Especial

Tras realizarle estudios, especialistas determinaron que presenta un hematoma subdural. Esta condición implica riesgos importantes, por lo que tanto el Consejo Mundial de Boxeo como la Comisión de Box de la Ciudad de México optaron por retirarle la autorización para competir.

“Me diagnostican con un hematoma subdural. Este hematoma, chamacos, es como un derrame que está entre el cerebro y el cráneo, por así decirlo. Esto hace que exista presión”.

La noticia no fue fácil para Lupita Villalobos, ya que llevaba tiempo preparándose para esta pelea. En su mensaje, dejó ver lo difícil que fue asimilar la decisión médica.

Lupita Villalobos Foto: FB Supernova Boxing

“Tengo meses preparándome. Entonces, que de repente me dicen: ‘Pues no, no, no vas a poder pelear’. No manches, se me vino el mundo abajo, pero logré entender, obvio, que la salud es primero”.

También explicó que quiso informar personalmente a su rival antes de que la noticia se hiciera pública.

“Cuando me dan esta noticia, dentro de las primeras personas a las que se lo quise comunicar estaba Kim Shantal. Fue una de las primeras que quise que supiera esto porque yo no quería que se enterara por redes, ni por un comunicado, ni por periódico, ni por prensa. Quería que se enterara por mí”.

Lupita Villalobos Especial

Por ahora, la prioridad de Villalobos es su recuperación. Explicó que deberá seguir indicaciones médicas y pasar por un proceso de rehabilitación para evitar complicaciones.

“Lo que queda de mí sí es, pues cuidarme, hacer caso a todas las indicaciones, estar en mi rehabilitación, porque sí tengo que estar en un proceso de rehabilitación, sí hay consecuencias de, en mi caso, de coordinación, en un tema motriz, por así decirlo. Nada grave”.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido por parte de su equipo y las personas cercanas durante este momento complicado:

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“Se han portado maravillosos conmigo, superpacientes, me han consentido un chorro, entonces los quiero mucho. Lupín Glover, no manches, sin ustedes, se los juro, nada de esto fuera posible. Los quiero mucho y gracias por todos sus comentarios súper bonitos”.

Cambios en la pelea estelar de Supernova

Con su salida, la organización tuvo que hacer ajustes en la función principal. En medio de esto, el promotor Poncho de Nigris reaccionó en redes sociales y mencionó la posible participación de Karely Ruiz como reemplazo.

“Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo Karely. A salvar el show. Aquí andamos para sumar. A la orden”.

PJG