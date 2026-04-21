Atacante de Teotihuacán usaba palabras 'raras'; su casero en GAM reveló detalles

Julio César Jasso Ramírez, el asesino de Pirámides de Teotihuacán, vivió en un edificio para estudiantes sobre la calle Cerrada Plan de San Luis 16, en la colonia La Purísima, de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, de julio a octubre de 2018, según su casero de aquel entonces, Ulises.

“Estuvo en el 2018, estuvo únicamente tres meses y se fue”, confesó el hombre que renta cuartos a estudiantes en entrevista a Imagen Noticias/Excélsior, recordando que el ahora apodado asesino de las Pirámides de Teotihuacán tenía 19 años y "usaba palabras como 'joder' y ‘vos".

Era del estado de Guerrero

"Pensé que era extranjero. Le pregunté ‘¿de dónde eres?’ y me dijo, ‘de Guerrero’, y sí, su credencial de elector decía que era de Guerrero”, aseguró, citando el contrato que dice que revisó tras ver la noticia del asesinato que el hombre de 27 perpetró en el recinto arqueológico este lunes.

Masacre Especial

Según autoridades del Estado de México, el asesino de Pirámides de Teotihuacán, quien hirió directamente a cinco extranjeros con un arma corta, causándole la muerte a una mujer canadiense, se quitó la vida tras perpetrar su crimen alrededor del mediodía del lunes. Este delito habría estado inspirado en el aniversario de la masacre de la Secundaria Columbine, en Colorado, Estados Unidos, en 1999.

Un hombre disparó en la pirámide de la Luna en Teotihuacán Fotógrafo Especial

Ulises lo recuerda así

Pero el hoy repudiado asesino, cuyo motivo sigue siendo un misterio, es recordado por el casero Ulises como una persona tranquila, aislada e incluso culta, que además leía mucho.

“Parecía estudiante, buen tipo. Por eso cuando lo vimos, yo sí me acuerdo de él (...) salía con su mochila”, agregó.

Alrededor de la zona donde Julio César vivo hace ocho años se encuentran una serie de instituciones educativas públicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) Zona “Ticomán”, el Colegio de Las Rosas, El Centro de Innovación Tecnológica Educativa y la Escuela Superior de Turismo del IPN.

Aún no se confirma si el atacante acudió a alguna de estas instituciones.

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