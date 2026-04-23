El actor de "Bebé reno" subió 23 kilos para dar vida a un hombre tóxico en su nueva serie

Tras haberlo visto hace dos años como Donny Dunn, el chico acosado por una mujer en Bebé reno, proyecto que le dio fama a nivel mundial y que le otorgó tres premios Emmy, el actor escocés Richard Gadd está de vuelta con Hombre a medias (Half Man), miniserie que al igual que la anterior escribió, produjo y protagonizó, teniendo como coprotagonista a Jamie Bell y en la que aborda temas como la violencia, la masculinidad tóxica, la hermandad, el cuestionamiento de la sexualidad y la complejidad humana a partir de dos hermanos por elección.

En esta miniserie, que se estrena mañana, Gadd transformó por completo su físico y dejó de lado la delgadez con la que le vimos en Bebé reno para ponerse en la piel de un hombre extremadamente musculoso y sumamente violento, que sobrerreacciona a la menor provocación y que tiene una relación de amor y odio con Niall (Jamie Bell), el hijo de la novia de su mamá.

Escribí este guion en 2019, antes de Bebé reno, así que lo dejé guardado. Me puse a trabajar en Bebé reno y cuando pasó todo el éxito de ésta última pensé que tenía una deuda con este proyecto, que quería retomarlo y terminarlo. No hubo un motivo concreto para retomarlo, fue más bien un impulso creativo, simplemente sentí la necesidad de hacerlo. Muchos guionistas piensan: ‘Tengo que escribir sobre esto porque es actual y es lo que me llevará al siguiente nivel’, pero en realidad para mí es al revés, necesitas sentir algo en el alma para escribirlo correctamente y sentí la necesidad de volver a ese guion”, contó Richard Gadd en entrevista exclusiva con Excélsior.

Tal como lo hizo en Bebé reno, el productor vuelve a poner sobre la mesa temas como el acoso y el abuso sexual, mismos que han sido parte de su vida y de las que ha hablado abiertamente.

Recordemos que Gadd abordó el abuso sexual que sufrió años atrás en su obra teatral del 2016 Monkey See, Monkey Do y habló del tema en Bebé reno, donde plasmó cómo un escritor de televisión mayor que él, abusó de él sexualmente. Así que no es de extrañar que Gadd vuelva a meter de manera muy inteligente los estragos del abuso sexual en Ruben, el personaje que él interpreta y que sin duda va a dar de que hablar por el cambio físico que implicó este personaje y por la violencia con la que se mueve en la vida.

Richard Gadd en Bebé reno. Cortesía Netflix

“Jamás le diría al espectador sobre lo que debe reflexionar o lo que debe llevarse de esta miniserie. Acabas de decir algo maravilloso que, justo, tiene que ver con el dolor que existe detrás de este tipo de violencia. Para mí, ésa es una reflexión maravillosa. El ser humano se presta a innumerables interpretaciones y, por supuesto, invito a los espectadores a que saquen sus propias interpretaciones”, compartió el escocés.

Para esta miniserie, conformada por seis episodios filmados en Glasgow, Gadd, de 36 años, se sometió a un estricto régimen alimenticio y de entrenamiento para ganar 23 kilos de músculo, lo que le permitiría interpretar a Ruben. Al ser el escritor del proyecto, se le cuestionó en qué momento de la escritura supo que él debía darle vida a ese personaje tan complejo, con tintes de salvaje animal.

“Al principio no quería interpretarlo. Quería quitarme un trabajo de encima, que es el de actor, pues al haber hecho Bebé reno y estar delante y detrás de cámaras, involucrado en todas las decisiones, es agotador y muy exigente. No obstante, tras el éxito de Bebé reno, hubo un verdadero interés por parte de los estudios para que yo participara. Además Jamie Bell quería que yo interpretara a Ruben, pero para mí fue aterrador, pues era algo totalmente distinto a todo lo que había hecho antes, pero me aterrorizó lo suficiente para querer hacerlo”, contó Gadd y continuó.

“Si algo me asusta, suelo indagar en las razones y si esas razones no son suficientes, entonces me obligo a hacerlo. ¿Sabes? En el fondo estaban todos esos miedos de si la gente me creería como Ruben o qué pasaría si no funcionaba, pero ninguna de esas razones, todas ellas basadas en el miedo, eran pensamientos que no podía permitirme en realidad. Así que en cuanto descubrí la causa de raíz, me entregué por completo al proyecto”, apuntó Gadd, miembro y colaborador de We Are Survivors, organización benéfica del Reino Unido que brinda apoyo especializado a hombres que han sufrido abuso sexual, violación o explotación sexual.

Mitchell Robertson, como un joven Niall. Cortesía HBO

Para contrastar y contrarrestar la brutalidad de Ruben, era necesario tener a un actor que mostrara sutilidad y en cierta forma debilidad para el papel de Niall, así que para Jamie Bell, ganador de un BAFTA a Mejor Actor hace 25 años por su trabajo en Billy Elliot, era la mejor opción.

Jamie Bell en Hombre a medias. Cortesía HBO

“¡Me encanta Jamie Bell y amo su trabajo actoral! Aunque es un actor muy aclamado sigo pensando que está infravalorado, si es que eso es posible. Para mí es un actor muy respetado y aun así creo que esta infravalorado y no creo que le moleste que diga eso. Jamie era el actor ideal que sugerí para el papel de Niall y, aunque no pienso en los actores cuando escribo un personaje, me entusiasmé con la idea de él y le pregunté”, contó.

“Leyó el guion y le encantó, así que volé a Los Ángeles para conocerlo y fue ahí en donde me dijo que sí, pero que quería que yo fuera Ruben. Sólo pienso que él es maravilloso, tiene mucha profundidad y es muy vulnerable como actor. No puedo describirlo, pero fue como una llamada cósmica y necesitaba que él estuviera en el papel”, compartió Gadd a Excélsior.

Si bien es cierto que Richard comenzó su carrera actoral en 2005 y que conquistó los escenarios del stand up escocés con su antihumor, fue hasta 2024 que se dio a conocer a nivel mundial con Bebé reno, serie de Netflix que le permitió conectar con una audiencia global.

Jamie Bell y Richard Gadd en Hombre a medias. Cortesía HBO

A dos años de distancia de ese éxito mundial, se le preguntó cómo han cambiado tanto su vida como su carrera.

“A veces no me doy cuenta porque trabajo muchísimo. Mi vida transcurre entre oficinas, salas de edición, sets cinematográficos y todo eso, pero sí he notado un cambio. Creo que lo mejor es que me da más libertad creativa para hacer lo que quiero. Creo que Hombre a medias es un proyecto arriesgado y estoy muy agradecido por ello. Estoy muy agradecido de que mi carrera me haya llevado hasta este punto en el que la gente confía en mí para realizar trabajos alternativos y arriesgados como éste, algo cada vez más raro hoy”, puntualizó.

Stuart Campbell, como un joven Ruben. Cortesía HBO

La miniserie Hombre a medias, que se estrenará en HBO Max, se vale de saltos en el tiempo para conocer a los personajes centrales, Ruben y Niall, en su juventud y regresar al momento actual en el que Ruben llega de sorpresa a la boda de Niall, desatando una serie de tensiones entre los personajes.

No te la pierdas

Estreno: 24 de abril por HBO Max.

Serie creada por Richard Gadd.

Dirige: Alexandra Brosdky y Eshref Reybrouck.

Actúan: Richard Gadd, Jamie Bell, Neve Mcintosh, Charlie de Melo, Tim Downie, Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Anjli Mohindra, Marianne McIvor y Amy Manson.

Género: Drama.

País: Reino Unido.

Año: 2026.

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