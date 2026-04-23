“Me siento súper estú...” Luisito Comunica revela que fue estafado con 20 mil pesos

El reconocido creador de contenido Luisito Comunica volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por sus viajes ni sus proyectos, sino por una amarga experiencia: fue víctima de una estafa que le costó más de 20 mil pesos al intentar comprar boletos para un concierto.

¿Cómo estafaron a Luisito Comunica?

A través de sus redes sociales, el influencer relató con total honestidad lo sucedido, sin ocultar su frustración. Explicando que perdió aproximadamente mil 300 dólares tras adquirir entradas en una plataforma de reventa para ver a The Weeknd en la Ciudad de México.

Me siento súper estúpido, me acaban de robar 1,300 dólares, compré boletos para ir a ver a The Weeknd en una página que se llama StubHub, que tonto yo”.

El influencer perdió más de 20 mil pesos. IG luisitocomunica

Según detalló, la compra se realizó en StubHub, un sitio ampliamente conocido a nivel global por conectar a vendedores y compradores de entradas para conciertos y eventos deportivos. Sin embargo, al tratarse de un mercado secundario, no siempre existe una regulación estricta, lo que puede abrir la puerta a fraudes.

Luisito contó que, pese a haber recibido un correo de confirmación, los boletos nunca llegaron. Intentó comunicarse con el servicio de atención al cliente, pero no obtuvo solución.

Compró entradas para ver a The Weeknd en CDMX. Laura Villegas / Ocesa

Luisito Comunica revela que fue estafado por segunda ocasión

Lo más sorprendente es que no se trató de un caso aislado. El propio creador reveló que ya había vivido una situación similar años atrás, cuando intentó conseguir entradas para un show de Daddy Yankee en la capital mexicana. En aquella ocasión, tampoco recibió los boletos ni el reembolso correspondiente.

Volví a confiar por estúpido”, admitió, reconociendo que ignoró la experiencia previa con la esperanza de que el servicio hubiera mejorado.

La compra fue realizada en una plataforma de reventa. IG luisitocomunica

Sin embargo, el resultado fue el mismo, lo que ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores. Su denuncia ha puesto nuevamente sobre la mesa los riesgos de adquirir boletos en plataformas no oficiales.

¿Luisito Comunica pudo recuperar su dinero?

El youtuber expresó con evidente molestia que no recibió ayuda de los servicios de atención de la página, lamentando no solo la pérdida económica, sino también la oportunidad de asistir al concierto.

Entré a la página de ayuda, hablé con un robot todo inútil, me dijeron que no, que ya no estaban dando atención, luego hablé con un humano, no me pudo ayudar en nada, pues ya, me robaron la posibilidad de no poder ir a ver a The Weeknd, que seguramente va a ser un conciertazo”.

Como el concierto ya estaba a punto de realizarse, no tuvo margen para encontrar una alternativa. Por lo que el influencer lanzó una advertencia directa a su comunidad: tener extremo cuidado al comprar boletos fuera de canales oficiales.

No confíen en StubHub, te pueden robar muy fácil y sobretodo es la decepción, súper tache para Stubhub, unos ratotas y no ayudan en nada”.

No es la primera vez que sufre un fraude similar. IG luisitocomunica

¿Luisito Comunica procederá legalmente por la estafa?

El caso de Luisito Comunica no es aislado. Su testimonio ha servido como recordatorio de una problemática cada vez más común en la industria del entretenimiento. La alta demanda de conciertos y eventos masivos ha impulsado el crecimiento del mercado de reventa, donde los precios suelen ser más elevados y la seguridad depende en gran medida de la honestidad de los vendedores.

Aunque sitios como StubHub operan a gran escala y ofrecen garantías como la llamada “FanProtect”, en la práctica los usuarios pueden enfrentarse a procesos complicados o incluso quedarse sin solución en caso de problemas.

El influencer advierte sobre riesgos de comprar fuera de canales oficiales. IG luisitocomunica

Hasta el momento, el influencer no ha confirmado si emprenderá acciones legales, pero su experiencia ya ha generado debate sobre la necesidad de mayor regulación en este tipo de plataformas.

En una era donde los boletos para conciertos se agotan en minutos y la demanda supera la oferta, las alternativas pueden resultar tentadoras. Pero como quedó demostrado, confiar en el lugar equivocado puede salir muy caro.