Cada año, Puebla se convierte en uno de los puntos clave del entretenimiento en México con una feria que mezcla tradición, música y experiencias para todos los públicos. La edición 2026 no es la excepción y llega con una programación amplia que abarca desde conciertos internacionales hasta actividades familiares y espacios gastronómicos.

En esta guía encontrarás la información esencial para planear tu visita y aprovechar al máximo uno de los eventos más esperados de la temporada.

Feria de Puebla 2026: cartelera completa, horarios y todo lo que debes saber Captura de pantalla

¿Cuándo empieza la Feria de Puebla 2026 y cuánto dura el evento?

La Feria de Puebla 2026 se celebrará del 23 de abril al 10 de mayo, con un total de 18 días de actividades continuas.

El evento tendrá como sede el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla, ubicado en la zona de Los Fuertes, uno de los sitios con mayor relevancia histórica y turística en la entidad.

De acuerdo con información oficial, esta feria reúne propuestas artísticas, culturales y comerciales, lo que la posiciona como una de las celebraciones con mayor afluencia en el país. Además, forma parte del contexto conmemorativo del 5 de mayo, lo que refuerza su importancia dentro del calendario nacional.

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Horarios de la Feria de Puebla 2026: apertura, conciertos y espectáculos

La Feria de Puebla contará con horarios amplios para facilitar la asistencia del público durante toda la jornada.

Las actividades principales se concentran en dos escenarios:

Teatro del Pueblo: incluye conciertos con acceso mediante el boleto general

incluye conciertos con acceso mediante el boleto general Palenque: presenta espectáculos con boletos independientes

Los conciertos del Teatro del Pueblo están programados a partir de las 21:00 horas, mientras que los eventos del Palenque inician por la noche y pueden extenderse hasta la madrugada.

En materia de movilidad, se contempla la operación de transporte público nocturno y bases de taxi autorizadas, con el objetivo de garantizar el traslado seguro de los asistentes al finalizar los eventos.

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Cartelera completa de la Feria de Puebla 2026: artistas por día en el Teatro del Pueblo

El Teatro del Pueblo ofrecerá conciertos diarios con artistas nacionales e internacionales. La programación confirmada es la siguiente:

23 de abril: Toto

24 de abril: Morat

25 de abril: Panteón Rococó

26 de abril: La Arrolladora

27 de abril: Kevin Roldán

28 de abril: Lucha libre

29 de abril: Matute

30 de abril: Alemán

1 de mayo: Pesado

2 de mayo: Ozuna

3 de mayo: Calvin Harris (Water Castle Present)

4 de mayo: Alameños de la Sierra

5 de mayo: Los Tigres del Norte

6 de mayo: Guerra de Sonoras

7 de mayo: Camila

8 de mayo: Cuisillos

9 de mayo: Belinda

10 de mayo: Cristian Castro

Estos conciertos están incluidos con el boleto de entrada general. Sin embargo, existe una zona denominada Terrazas VIP, con costos aproximados que van de 1,000 a 3,500 pesos, dependiendo del artista y la disponibilidad.

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Cartelera del Palenque de la Feria de Puebla 2026

El Palenque ofrecerá una programación independiente con artistas de distintos géneros. Los conciertos están previstos a partir de las 23:29 horas, con acceso al recinto desde dos horas antes.

23 de abril: El Recodo

24 y 25 de abril: Alejandro Fernández

26 de abril: María José

27 de abril: K-Paz de la Sierra y Banda Machos

28 de abril: Artista sorpresa

29 de abril: Yuridia

30 de abril: Emmanuel y Mijares

1 de mayo: Banda MS

2 de mayo: Daniel Boaventura

3 de mayo: Jorge Medina y Josi Cuen

4 de mayo: La Adictiva

5 de mayo: Carlos Rivera

6 de mayo: Grupo Firme

8 y 9 de mayo: Carín León

10 de mayo: JNS, Magneto, OV4 y Kabah

Para este foro, los boletos se adquieren por separado y las órdenes de compra deben recogerse con al menos 48 horas de anticipación.

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¿Qué actividades hay en la Feria de Puebla 2026?

Además de los conciertos, la feria ofrece múltiples actividades diseñadas para distintos públicos.

Entre las principales opciones se encuentran:

Juegos mecánicos

Pabellón de cocineras tradicionales

Pabellón tecnológico

Pabellón regional

Pabellón de fútbol

Presentaciones artísticas y culturales

Festival del asado

Expo militar

Expo ganadera y agrícola

Zona de food trucks, bares y restaurantes

La oferta combina entretenimiento, cultura y gastronomía, con espacios que permiten recorrer distintas experiencias en un solo lugar. También se contempla la participación de más de 300 artistas en diversas disciplinas, lo que fortalece la presencia del talento local.

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Todo lo que debes saber antes de ir a la Feria de Puebla 2026

Antes de asistir, conviene considerar algunos aspectos prácticos:

Ubicación: Centro Expositor, zona de Los Fuertes

Fechas: del 23 de abril al 10 de mayo

Conciertos: incluidos en el Teatro del Pueblo con boleto general

Palenque: acceso con boleto adicional

Transporte: rutas nocturnas y taxis autorizados

Seguridad: operativo especial con más de mil elementos

Se recomienda planear la visita con anticipación, especialmente en fechas con artistas de alta convocatoria, ya que la afluencia puede ser considerable.

La Feria de Puebla 2026 reunirá una oferta amplia que integra música, actividades culturales, gastronomía y espacios recreativos en un mismo recinto. Con una cartelera diversa y horarios extendidos, el evento se perfila como una opción relevante dentro del calendario de entretenimiento en México, tanto para visitantes locales como para turistas.