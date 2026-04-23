Gael García confronta a fan por grabarlo sin permiso; redes defienden al actor

Gael García Bernal llamó la atención en redes sociales luego de que un video grabado sin su consentimiento se hiciera viral. El actor mexicano, reconocido por su trayectoria en cine, protagonizó un momento que ha generado opiniones divididas, aunque la mayoría de los internautas lo han respaldado.

Gael García Bernal confronta a fan

El origen de la controversia fue un video compartido por el creador digital Issi Garza, quien captó su encuentro con el actor en un restaurante de la Ciudad de México. En el clip, se observa cómo Gael García Bernal reacciona al notar que está siendo grabado sin previo aviso y expresa su incomodidad diciendo:

Captura de pantalla

“Oye, compañero. ¿Por qué me estás filmando?, pregúntame estas cosas, a la próxima pregúntame antes”.

Aunque el influencer explicó que lo grabó porque admira su trabajo, el actor mantuvo su postura y reiteró que lo correcto habría sido pedir permiso antes de hacerlo. A pesar del momento tenso, la interacción no escaló, ya que ambos terminaron el encuentro de manera cordial, incluso chocando los puños.

La versión del influencer y sus críticas

Después de la difusión del video, Issi Garza habló sobre lo ocurrido en una entrevista para un proyecto de YouTube, donde calificó la actitud del actor como negativa. Según explicó, su decisión de grabarlo estuvo influenciada por un comentario previo que recibió de un luchador profesional.

Cuartoscuro

“Quien se lo encuentra es Estrellato. Viene y me dice: ‘Oye, me acabo de topar a Gael García entrando aquí a este restaurant’... Le pedí una foto y se portó muy grosero conmigo’”.

A partir de esa experiencia, el influencer aseguró que quiso comprobar si el actor realmente tenía una actitud poco accesible con sus seguidores.

Usuarios en redes salen en defensa de Gael García Bernal

Tras la viralización del contenido, la reacción del público no se hizo esperar. A diferencia de lo que algunos podrían pensar, una gran cantidad de usuarios decidió apoyar a Gael García Bernal, destacando que su reacción fue razonable ante una situación incómoda.

Diversos comentarios en redes sociales apuntaron a que el problema no fue el saludo, sino la grabación sin consentimiento.

Cuartoscuro

"Botón de apoyo a Gael".

"No sé molestó porque lo saludas, se molestó porque lo grabas, son dos cosas diferentes".

"Se pregunta y después se graba".

"La gente tiene que dejar de grabar a los demás sin su consentimiento".

"En ningún momento se ve molesto. De hecho, lo interrumpieron en su espacio".

PJG