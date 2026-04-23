Bang Si-hyuk, CEO de la empresa que representa a BTS, tendría orden de arresto por fraude

Bang Si-hyuk, fundador y presidente de HYBE, empresa que representa a BTS y otros grupos de K-pop, se encuentra en el centro de una investigación que ha llamado la atención. Las autoridades de Corea del Sur han solicitado una orden de arresto en su contra, tras sospechas de presuntas irregularidades financieras relacionadas con el proceso previo a la salida a bolsa de la compañía.

El caso ha generado preocupación en la industria del entretenimiento, especialmente por el peso que tiene la empresa a nivel global.

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La situación ocurre en un momento particularmente sensible para HYBE, ya que coincide con actividades importantes de sus artistas, incluyendo presentaciones internacionales de BTS.

¿De qué se le acusa a Bang Si-hyuk?

De acuerdo con reportes de la agencia surcoreana Yonhap, la investigación se centra en hechos ocurridos en 2019. Las autoridades sospechan que el empresario habría ocultado información relevante a inversionistas sobre los planes de la empresa para cotizar en bolsa. Esta omisión habría influido en decisiones financieras que terminaron afectando a algunos accionistas.

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Según las indagatorias, varios inversionistas habrían vendido sus acciones antes del debut bursátil de la empresa. Estas transacciones se realizaron a favor de un fondo de capital privado vinculado al propio directivo. Posteriormente, con la salida a bolsa de la compañía, el valor de dichas acciones aumentó de forma considerable.

Las autoridades estiman que, como resultado de estas operaciones, Bang Si-hyuk habría obtenido beneficios cercanos a los 200 mil millones de wones, lo que equivale a más de 2,500 millones de pesos. A pesar de estas acusaciones, el empresario ha rechazado cualquier señalamiento en su contra.

Aunque la solicitud de arresto ha generado titulares recientemente, la investigación lleva tiempo en desarrollo. Desde mediados de 2025, las autoridades han realizado distintas acciones para reunir pruebas.

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Durante ese periodo, se llevaron a cabo inspecciones en las oficinas de HYBE como parte del proceso. Además, medios locales han informado que el ejecutivo fue interrogado en al menos cinco ocasiones a lo largo del año pasado.

Como medida preventiva, también se le impuso una restricción para salir del país, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

¿La polémica afecta a BTS?

La solicitud de la orden de arresto surge en un contexto que aumenta la atención pública sobre el caso. Coincide con el inicio de una serie de conciertos de BTS en Estados Unidos, cuyo primer evento está programado para el 25 de abril en Florida.

Este cruce entre el proceso legal y las actividades de la agrupación incrementa la presión mediática sobre HYBE, ya que la empresa depende en gran medida del éxito de sus artistas. Cualquier afectación a su imagen podría tener consecuencias económicas importantes.

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¿Quién es Bang Si-hyuk?

Bang Si-hyuk, también conocido como “Hitman”, nació en 1972 en Corea del Sur. Su carrera en la industria musical comenzó en la década de los 90, cuando trabajó con la empresa JYP Entertainment, una de las más reconocidas del país.

En 2005, decidió emprender su propio proyecto al fundar Big Hit Entertainment, compañía que más tarde cambiaría su nombre a HYBE en 2021. Bajo su liderazgo, la empresa logró posicionarse como una de las más influyentes del entretenimiento global.

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El mayor logro de Bang Si-hyuk ha sido el desarrollo de BTS, grupo que alcanzó fama mundial y transformó el alcance del K-pop. Sin embargo, la empresa no se limita a una sola agrupación.

Actualmente, HYBE también trabaja con artistas como SEVENTEEN y TXT, quienes han consolidado su presencia en distintos mercados internacionales. Además, la compañía ha impulsado proyectos innovadores como Santos Bravos, considerada la primera boy band latina dentro de su estrategia global.

PJG