WhatsApp Liquid Glass: ¿qué celulares son compatibles con la actualización?

WhatsApp Liquid Glass es la nueva apuesta visual de la aplicación, pero más allá de su apariencia, muchos usuarios quieren saber en qué celulares funciona realmente. Esta actualización no solo cambia el diseño, también depende del tipo de dispositivo, sistema operativo y versión instalada, por lo que no todos podrán disfrutarla al mismo tiempo.

Aunque el rediseño ya comenzó a liberarse, su disponibilidad varía según el equipo. Por eso, entender qué celulares son compatibles con WhatsApp Liquid Glass se ha convertido en una de las principales dudas entre los usuarios que buscan tener la versión más reciente de la app.

Especial

¿Qué es Liquid Glass y por qué no todos los celulares lo tienen?

El estilo Liquid Glass introduce transparencias, efectos de profundidad y animaciones más fluidas dentro de la interfaz. Esto permite que algunos elementos de la app se vean parcialmente sobre el fondo, creando una experiencia más moderna.

De acuerdo con información difundida por WABetaInfo, este rediseño está basado en principios visuales recientes del entorno de Apple. Sin embargo, no todos los dispositivos pueden ejecutarlo correctamente, ya que requiere cierto nivel de capacidad gráfica y versiones actualizadas del sistema operativo.

Además, el diseño se adapta automáticamente al modo claro y oscuro, lo que ayuda a mantener una buena visibilidad en todo momento.

Celulares compatibles con WhatsApp Liquid Glass

Actualmente, los primeros dispositivos en recibir WhatsApp Liquid Glass son los iPhone que cuentan con versiones recientes del sistema iOS. Para poder verlo, es necesario tener instalada la versión 26.14.76 de WhatsApp desde la App Store.

iphone

iPhone compatibles

Modelos con versiones recientes de iOS (principalmente los que reciben las últimas actualizaciones del sistema)

Usuarios que ya tengan la versión más actualizada de WhatsApp

Aun así, es importante considerar que el despliegue es progresivo. Esto significa que aunque tengas un iPhone compatible, es posible que todavía no veas el cambio.

Android compatibles

En el caso de Android, WhatsApp Liquid Glass ya comenzó a aparecer, pero únicamente en versiones beta. Esto quiere decir que:

Solo algunos usuarios inscritos en el programa de pruebas pueden acceder

No todos los modelos lo reciben al mismo tiempo

Se requiere tener una versión reciente del sistema operativo

Según reportes recientes de WABetaInfo, los primeros en probar este diseño en Android son quienes están registrados como testers dentro de Google Play Store.

¿Cómo saber si tu celular ya tiene WhatsApp Liquid Glass?

Para identificar si tu dispositivo ya es compatible y tiene activa esta función, puedes revisar algunos cambios dentro de la app.

Barra inferior con efecto flotante y semitransparente

Botones con apariencia más ligera

Animaciones más fluidas

Teclado con diseño renovado

Si no notas estos cambios, lo más probable es que tu celular aún no sea compatible o que la función no haya sido activada en tu cuenta.

¿Qué hacer si tu celular aún no es compatible?

Si todavía no puedes usar WhatsApp Liquid Glass, hay algunas acciones que pueden ayudarte a recibir la actualización cuando esté disponible para tu dispositivo.

Mantener WhatsApp siempre actualizado desde la tienda de aplicaciones

Verificar que tu celular tenga la última versión del sistema operativo

Borrar la memoria caché de la app

Unirte al programa beta si está disponible

Estas medidas no aseguran acceso inmediato, pero sí ayudan a que tu dispositivo sea considerado dentro del despliegue.

PJG