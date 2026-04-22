‘Osote’ de ‘Memo’ Ochoa a días del Mundial 2026; fuera de la Copa de Chipre

Guillermo Ochoa volvió a tener actividad en la Copa de Chipe, a diferencia de la Liga. El portero mexicano fue titular y cometió un tremendo ‘oso’ en la derrota de 3-1 sobre el Pafos FC en el partido de vuelta de las semifinales, que se disputó en el Stadio Stelios Kyriakides, con lo que quedaron eliminados por un marcador global de 5-2.

El AEL Limassol se puso al frente del marcador al minuto 44 con anotación de Ivan Milosavljevic, pero de inmediato sepultaron su júbilo, debido a que Jajá volvió a “vacunar” a ‘Memo’ Ochoa al aprovechar una desatención defensiva en tiempo de compensación del primer tiempo, 45+3’.

Para el segundo tiempo, el AEL quiso tener la posesión del balón, pero el Pafos no se lo permitió y generó acciones de peligro.

Lelé le dio la vuelta al marcador al aprovechar un mal despeje de ‘Memo’ Ochoa. El arquero mexicano recibió el balón por parte de uno de sus compañeros, y al momento de despejarlo, el futbolista del Pafos estiró la pierna para que el balón sacudiera las redes al 56’. Vlad Dragomir sentenció el partido 3-1 al 88’.

El portero mexicano también fue titular en el partido de ida, que perdieron 2-1. ‘Memo’ Ochoa apunta a hacer historia, al estar en su sexto Mundial.

El Pafos llegó a su tercera final de la Copa de Chipre, con un título conseguido.