¿Quién es Carolina Flores Gómez? Ex reina de belleza hallada sin vida en Polanco

Carolina Flores Gómez fue una joven originaria de Ensenada, Baja California, que destacó en el ámbito de los certámenes de belleza desde muy temprana edad. Nació el 4 de abril de 1999 y, a los 17 años, comenzó a ganar reconocimiento al participar en concursos.

En 2017, Carolina fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, título con el que representó a su estado en la competencia nacional, consolidándose como una de las jóvenes promesas dentro del mundo de la belleza en México. Su participación en este tipo de eventos le abrió paso también al ámbito del modelaje.

Foto: Especial

Carolina Flores fue estudiante del Colegio Benito Juárez. Antes de su participación en el certamen, la joven había compartido un mensaje en el que agradeció el apoyo incondicional de sus maestros, director y compañeros de la institución.

En dicho plantel, donde cursó la especialidad en Laboratorio Químico, era descrita por compañeros y comunidad escolar como una joven alegre y cercana.

Foto: Especial

Recientemente, su nombre ha cobrado relevancia luego de que fuera localizada sin vida en un departamento, ubicado en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX.

Carolina fue encontrada sin vida con impactos de arma de fuego en el cráneo y tórax. Paramédicos confirmaron su fallecimiento al llegar al lugar.

El inmueble donde ocurrieron los hechos permanece bajo investigación, mientras la Fiscalía capitalina abrió una carpeta por homicidio doloso. Las indagatorias se han centrado en su entorno cercano, donde se encontraban su esposo Alejandro "N" y su suegra Erika "N", quien figura dentro de las líneas de investigación. También se ha cuestionado el tiempo entre el hecho y la denuncia.

El caso ha provocado consternación tanto en su natal Ensenada como en círculos cercanos, donde usuarios en redes sociales han compartido mensajes de despedida y solidaridad con la familia. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar seguimiento a las líneas de investigación abiertas.

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