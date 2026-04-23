El cantante Joe Jonas dejó atrás los rumores y confirmó lo que ya se venía comentando desde hace meses: su relación con Tatiana Gabriela. La noticia llegó sin comunicado ni entrevista, sino a través de una imagen en redes sociales que terminó por aclarar el vínculo.

A dos años de su divorcio con Sophie Turner, el integrante de los Jonas Brothers compartió una serie de fotografías de un viaje reciente, en el que incluyó un momento junto a la modelo puertorriqueña. Esa imagen fue suficiente para dar por hecho el noviazgo.

¿Quién es Tatiana Gabriela? La modelo que conquistó el corazón de Joe Jonas IG joejonas

La foto que confirmó la relación

La publicación apareció en el perfil de Joe Jonas como parte de un carrusel de imágenes tomadas en Puerto Rico, lugar de origen de Tatiana Gabriela. En total, el cantante subió diez fotografías acompañadas por la canción True de Spandau Ballet, un tema con una carga romántica evidente.

Entre las imágenes, una destacó por encima del resto, la de Tatiana recargada sobre el hombro de Joe, en una escena que no deja espacio a interpretaciones.

Hasta ese momento, ambos habían evitado confirmar públicamente su relación, a pesar de que ya existían señales en redes y apariciones juntos.

¿Quién es Tatiana Gabriela? La modelo que conquistó el corazón de Joe Jonas IG joejonas

De los rumores a la confirmación

La relación entre Joe Jonas y Tatiana Gabriela comenzó a tomar forma pública cuando el cantante empezó a interactuar con las publicaciones de la modelo en Instagram. A eso se sumaron apariciones en distintos lugares.

Fueron vistos caminando por Nueva York, además de compartir tiempo en Miami, donde incluso coincidieron con las hijas del cantante. Esos encuentros alimentaron las versiones sobre un vínculo más cercano, aunque ninguno de los dos había hecho comentarios al respecto.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, el acercamiento habría comenzado a finales del verano de 2025, cuando empezaron a salir de forma más frecuente.

Una fuente citada en ese momento señaló que ambos se llevaban bien y compartían tiempo de calidad, además de destacar la confianza que Joe tenía en ella, especialmente en entornos familiares.

¿Quién es Tatiana Gabriela? La modelo que conquistó el corazón de Joe Jonas IG joejonas

¿Quién es Tatiana Gabriela?

El interés por Tatiana Gabriela creció tras la confirmación. Se trata de una modelo originaria de Puerto Rico, actualmente radicada en Nueva York, donde ha desarrollado su carrera.

Comenzó a modelar en 2018 y ha trabajado con distintas marcas, entre ellas Dolce Vita. Además, tiene formación en cine, lo que ha ampliado su presencia en proyectos audiovisuales.

Uno de los momentos que la colocó en el radar fue su participación en el video musical de Bad Bunny, específicamente en la canción BAILE INoLVIDABLE, donde aparece bailando junto al artista.

Ese tipo de apariciones, sumadas a su actividad constante en redes sociales, han contribuido a posicionarla dentro de la industria.

¿Quién es Tatiana Gabriela? La modelo que conquistó el corazón de Joe Jonas IG tatsgab

Una nueva etapa para Joe Jonas

La confirmación de esta nueva relación llega después de uno de los episodios más comentados en la vida personal de Joe Jonas: su divorcio con Sophie Turner.

La separación se hizo pública en septiembre de 2023, cuando el cantante presentó la solicitud legal argumentando que el matrimonio estaba terminado. Un día después, ambos compartieron un mensaje conjunto en el que explicaron que la decisión había sido tomada de forma mutua.

Sin embargo, el proceso no fue completamente sencillo. Hubo una disputa legal relacionada con la custodia de sus hijas, Willa y Delphine, lo que prolongó la atención mediática sobre la expareja.

Con el paso de los meses, lograron establecer acuerdos que les permitieron mantener una dinámica más estable en la crianza de las niñas.

La aparición de Tatiana Gabriela en la vida de Joe Jonas marca un momento distinto en la etapa personal del cantante. Sin declaraciones extensas ni anuncios formales, eligió una imagen para comunicar lo que hasta ahora se mantenía en especulación.

Mientras continúa con sus proyectos musicales y presentaciones con los Jonas Brothers, el artista también empieza a mostrar otra parte de su vida fuera del escenario.