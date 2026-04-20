Lupita Villalobos fuera de Supernova Genesis: Sufre un problema físico y cancelan su pelea

El mundo del entretenimiento digital y el boxeo sufrió un revés totalmente inesperado. A escasos días de vivir la gran fiesta de Supernova Genesis, los organizadores soltaron una noticia que sacudió las redes sociales y entristeció a miles de fanáticos. Lupita Villalobos, una de las figuras estelares y más esperadas de la noche, recibió la prohibición médica definitiva para subir al cuadrilátero este próximo domingo 26 de abril en la imponente Arena Ciudad de México.

Comunicado de Supernova y el CMB sobre Lupita Villalobos. Foto: FB Supernova Boxing

UN DIAGNÓSTICO MÉDICO QUE FRENÓ A LA 'ALUCÍN'

Las alertas se encendieron este 20 de abril cuando el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), en estricta sinergia con la Comisión de Box Profesional de la Ciudad de México y los directivos del evento, emitieron un contundente comunicado oficial. Tras someterse a las rigurosas evaluaciones clínicas que exige la disciplina, los especialistas detectaron que la famosa creadora de contenido padece un hematoma subdural.

Ante este delicado y sorpresivo cuadro clínico, las autoridades deportivas actuaron con total responsabilidad y negaron la autorización para que la popular creadora participara en la justa deportiva. Para la influencer originaria de Hermosillo, Sonora, este diagnóstico representa una pausa obligada en su intensa etapa de entrenamiento.

Lupita Villalobos en los promocionales de Supernova. Foto: FB Supernova Boxing

Nacida el 23 de octubre de 1989, Lupita dio un salto radical en su trayectoria profesional años atrás: dejó su vida corporativa en el área de Recursos Humanos para conquistar el internet mediante su talento para la comedia, sus emprendimientos de belleza y su arrollador éxito en el podcast "Las Alucines", un proyecto que conduce magistralmente junto a Kass Quezada. Afortunadamente, el reporte oficial indicó que la carismática sonorense se encuentra estable y bajo vigilancia médica, enfocando todas sus energías en una pronta recuperación lejos de los golpes.

EL FUTURO DE KIM SHANTAL Y LA CARTELERA EN LA ARENA CDMX

La precipitada salida de Villalobos dejó un enorme hueco en el cronograma de la velada, pero el espectáculo debe continuar con la mayor seguridad posible. La organización de Supernova dejó muy claro mediante sus canales oficiales que la salud integral de sus participantes es la máxima prioridad. Como dictan sus propios estatutos y el sentido común, "en el boxeo no se improvisa". Esta inquebrantable filosofía preventiva respaldó la dolorosa decisión de bajar a la estrella digital de la cartelera, a pesar de la enorme expectativa mediática que existía entre sus fieles seguidores.

Lupita Villalobos en guardia de boxeo. Foto: FB Supernova Boxing

Ahora, la gran interrogante del público gira en torno a Kim Shantal, quien sorpresivamente se quedó sin oponente a menos de una semana del campanazo inicial. El equipo de Supernova Boxing trabaja a marchas forzadas para encontrar una nueva rival que acepte el reto y cuente con los exámenes médicos en regla. Los organizadores prometieron revelar la identidad de la retadora suplente durante los próximos días, garantizando que el magno evento mantendrá intacto su vibrante formato de seis combates. La fanaticada espera con ansias el anuncio final, mientras llenan de mensajes de apoyo y cariño a la querida 'Alucín' en todas sus plataformas.