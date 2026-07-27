Lupillo Rivera opina sobre las amenazas a Belinda tras controversia con Kenia Os

Aunque desde hace varios meses mantiene una disputa legal con Belinda, Lupillo Rivera dejó de lado sus diferencias para pronunciarse sobre las amenazas de muerte que la intérprete recibió recientemente en redes sociales.

Foto: Instagram belindapop

Durante un encuentro con la prensa, retomado por el programa Sale el Sol, el cantante rechazó los mensajes de odio dirigidos hacia la cantante y aseguró que ninguna mujer debería ser blanco de ese tipo de agresiones.

“No está cool, eso no es buena onda. Ninguna mujer debería de recibir hate en redes sociales, para eso estamos los hombres porque aguantamos todo lo que caiga. Las mujeres hay que tratarlas más tiernas, suave y entenderlas, las mujeres discuten y luego se hacen amigas”, dijo.

Foto: Instagram lupilloriveraofficial

¿Por qué Belinda recibió amenazas en redes sociales?

La controversia comenzó después de que Belinda ofreciera una entrevista para la revista Vogue, donde habló sobre su colaboración musical con Danna y comentó que "nunca se han juntado dos pop stars para hacer música".

La declaración provocó la molestia de algunos seguidores de Kenia Os, quienes recordaron que ambas artistas ya habían trabajado juntas en el tema "JACKPOT". A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de críticas hacia Belinda e, incluso, la cantante denunció haber recibido amenazas de muerte.

Belinda, Danna y Kenia Os. Especial

Ante la polémica, la intérprete aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas y aseguró que no existe ningún conflicto con Kenia Os. Por su parte, Danna también pidió a los fanáticos poner fin a los ataques y evitar alimentar la confrontación.

¿Qué respondió Belinda a los ataques?

A través de su canal de difusión, Belinda expresó su preocupación por la magnitud de los mensajes que recibió y pidió que los fandoms actúen con mayor responsabilidad.

La cantante afirmó que no promueve el odio entre artistas y reiteró que siempre ha procurado mantener una relación de respeto con sus colegas, especialmente con otras mujeres de la industria musical.

Las declaraciones de Lupillo Rivera ocurren mientras continúa el proceso judicial que ambos enfrentan desde octubre de 2025.

El conflicto inició tras la publicación del libro "Tragos amargos", en el que el cantante compartió detalles sobre el supuesto romance que sostuvo con Belinda. Posteriormente, la artista presentó una denuncia por presunta violencia digital y mediática, lo que derivó en medidas de protección a su favor.

En respuesta, Lupillo Rivera interpuso una contrademanda por presuntas falsedad de declaraciones, imputaciones falsas y fraude, por lo que el caso permanece en manos de las autoridades.

Pese a las diferencias legales que mantiene con Belinda, Lupillo Rivera coincidió en que ningún desacuerdo justifica las amenazas o el acoso en redes sociales. Sus declaraciones se suman al llamado de distintos artistas para fomentar el respeto entre los seguidores y evitar que las discusiones en internet escalen a situaciones de violencia.