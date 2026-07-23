¡Exigen alto al odio! Belinda denuncia amenazas de muerte y Danna la respalda

Lo que comenzó como una declaración sobre un nuevo proyecto musical terminó convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas de la semana.

Belinda rompió el silencio para revelar que, tras la controversia generada por unas declaraciones sobre su próxima colaboración con Danna, comenzó a recibir miles de mensajes ofensivos e incluso amenazas de muerte por parte de algunos usuarios en redes.

¿Qué pasó entre Belinda y Kenia Os?

La cantante decidió dirigirse directamente a sus seguidores mediante un audio publicado en su canal de difusión de Instagram, donde pidió detener el odio y aclaró que nunca tuvo la intención de descalificar a ninguna artista, especialmente a Kenia Os, con quien incluso ha trabajado anteriormente.

Usuarios interpretaron sus palabras como una indirecta hacia Kenia Os. Instagram

Todo se originó a raíz de una entrevista para Vogue México, en la que Belinda habló con entusiasmo sobre el lanzamiento de un dueto con Danna.

Durante la conversación, la intérprete comentó que estaba emocionada porque, desde su perspectiva, era la primera vez que dos grandes estrellas del pop mexicano unían fuerzas en un proyecto de este tipo, además de destacar que ambas habían dejado de lado los egos para hacer música por amor al arte.

Sin embargo, muchos usuarios interpretaron esas palabras como una indirecta hacia otras cantantes, particularmente Kenia Os, recordando que Belinda colaboró con ella en la canción "Jackpot", incluida en el álbum Indómita de 2025.

Belinda aclaró que nunca buscó menospreciar el trabajo de otras artistas.

En cuestión de horas, el debate se trasladó a plataformas como X, Instagram y TikTok, donde comenzaron los enfrentamientos entre los fandoms de ambas artistas.

Belinda revela que recibió amenazas de muerte

La situación escaló rápidamente y dejó de ser únicamente una discusión entre seguidores. En el mensaje que compartió con su comunidad, Belinda confesó que nunca había vivido una experiencia similar y que el volumen de ataques llegó a afectar su tranquilidad.

Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte", expresó.

La cantante pidió a sus seguidores detener el odio entre fandoms. IG

La cantante explicó que decidió eliminar una publicación no porque hubiera cambiado de opinión, sino por una cuestión de salud mental.

Cuando empecé a recibir amenazas de muerte, por salud mental borré mi comentario. No porque tenga algo contra nadie", señaló.

Belinda pide frenar el hate

Lejos de responder a los ataques, Belinda aprovechó el momento para enviar un mensaje de empatía tanto a sus seguidores como a las demás comunidades de fans.

La artista insistió en que nunca ha promovido campañas de odio y pidió no responder con agresiones cuando aparezcan comentarios negativos en internet.

Belinda reiteró que desea mantener una buena relación con todas sus compañeras de la industria.

Quiero pedirles que recibamos los comentarios positivos y cuando recibamos comentarios negativos, no respondamos con odio, porque ya vivimos en un mundo con demasiado odio", comentó.

También reiteró que siempre ha procurado mantener una buena relación con sus colegas y que considera indispensable que las mujeres dentro de la industria musical se apoyen entre sí.

La explicación de Belinda sobre su comentario que desató la controversia

Belinda también aprovechó el audio para explicar que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Aseguró que cuando habló de una colaboración inédita hacía referencia exclusivamente a la historia que comparte con Danna.

La controversia surgió por unas declaraciones sobre su próximo dueto con Danna.

Ya que ambas comenzaron sus carreras desde niñas en las telenovelas y crecieron prácticamente al mismo tiempo dentro del espectáculo. Según explicó, nunca buscó minimizar la trayectoria de otras artistas ni ignorar las colaboraciones que ha realizado anteriormente.

Incluso recordó que mantiene una buena relación con Kenia Os y que ambas ya trabajaron juntas en el sencillo "Jackpot".

Danna pide frenar el odio entre fandoms

La polémica llegó a tal nivel que Danna decidió pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, la cantante lamentó que nuevamente las mujeres de la industria fueran colocadas en escenarios de competencia y pidió detener el acoso digital.

Danna también hizo un llamado para frenar el acoso y la violencia digital. IG

En su mensaje invitó a sus seguidores a no alimentar discursos de violencia ni comparaciones entre artistas, recordando que todas tienen espacio para desarrollar sus carreras.

Keninis México también piden frenar el odio

Mientras Kenia Os ha optado por guardar silencio, el club oficial Keninis México publicó un comunicado en el que rechazó cualquier tipo de amenaza o agresión.

El club de fans oficial de Kenia Os rechazó las amenazas y pidió respeto entre comunidades. Captura de pantalla

El grupo de seguidores dejó claro que ninguna diferencia de opiniones debe convertirse en insultos o violencia, además de señalar que el respeto debe ser un compromiso compartido por todas las comunidades de fans.

El comunicado también pidió dejar atrás la discusión y evitar responsabilizar a Kenia por acciones que ella no promovió ni alentó.

Por ahora, Belinda espera que la polémica quede atrás y que la conversación vuelva a centrarse en la música.