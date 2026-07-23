La Dolce Vita, ¿qué significa la frase de Belinda y Danna en medio de la polémica con Kenia Os?

‘La Dolce Vita’, una frase lanzada por Belinda y Danna en medio de la polémica con Kenia Os, está dando de qué hablar en las rede sociales.

Las tres famosas cantantes mexicanas, consideradas como pop stars, están envueltas en controversia durante las últimas semanas, lo que ha puesto sus nombres en tendencia.

El principal origen de la polémica, según trasciende porque ninguna de ellas ha señalado la razón e incluso han hablado de que no existe tal distanciamiento, sería el dueto entre Belinda y Danna que anunciaron recientemente, lo que hizo que muchos seguidores de Kenia Os cuestionaron por qué la dejaron fuera del proyecto.

Las cantantes se han mantenido al margen, pero la polémica cada vez escala más por los seguidores de cada una, que, incluso, han terminado en amenazas para ‘Beli’.

La Dolce Vita, ¿qué significa la frase lanzada por Belinda y Danna?

Polémica entre Belinda, Danna y Kenia Os. Especial

En medio de todo el ruido mediático por la supuesta separación de Danna y Belinda con Kenia Os, ambas cantantes publicaron una frase que ya está generando grandes especulaciones.

La Dolce Vita”, publicaron Belinda y Danna por separado.

Belinda escribió la frase en una de sus historias, con un fondo negro y las letras blancas. Mientras que Danna cerró un comunicado dirigido a sus seguidores con la frase ‘disfrutemos La Dolce Vitta’.

Ninguna de ellas explicó el uso de la expresión, pero, como era de esperarse, no pasó desapercibido por sus seguidores y crecieron las especulaciones.

Algunos señalan que se trata de un guiño a Kenia Os, para acabar con la polémica de una supuesta separación, pues, cabe recordar que, en el coro de ‘Problemática’, incluido en el álbum K de Karma de la cantante sinaloense, hay una frase que dice: ‘Live la dolce vita’.

Esa coincidencia de frase ha sido suficiente como para que algunos de los seguidores de las tres cantantes lo leyeran como un fin a la controversia.

En tanto, otros fanáticos no coinciden con lo anterior y más bien refieren que se trataría del título del dueto entre Danna y Belinda que están próximo a lanzar.

Lo cierto es que la frase es una expresión italiana que hace referencia a una vida placentera, llena de lujo, disfrute, elegancia y bienestar. Se popularizó mundialmente gracias a la película La Dolce Vita, dirigida por Federico Fellini en 1960. Desde entonces, esa expresión se utiliza para describir un estilo de vida sofisticado y de placer.

La forma correcta en italiano es La Dolce Vita, con una sola "t" en vita, aunque Danna la puso con doble “t” en su comunicado.

En italiano, vita significa "vida", mientras que vitta no es una palabra italiana con ese significado.

¿Qué pasó entre Belinda, Danna y Kenia Os?

Polémica entre Belinda, Danna y Kenia Os. Especial

La controversia tiene origen desde el 2024, cuando las tres cantantes se reunieron para hablar de sus proyectos en Podcast Apple Music, en donde se reconocieron como estrellas pop y anunciaron que estaban trabajando en una colaboración musical.

Para ese momento, Belinda y Kenia Os ya habían lanzado una canción juntas llamada Jackpot.

El tiempo pasó y la colaboración nunca llegó, por lo que comenzaron los cuestionamientos, aunque ninguna de ellas dio una explicación sobre ello.

Este julio del 2025, todo escaló cuando Belinda y Danna anunciaron su próxima colaboración, lo que desató controversia porque muchos preguntaron por qué Kenia Os quedó fuera. Sobre la mesa se puso un problema entre disqueras o un distanciamiento entre ellas.

Además, la polémica creció cuando se hizo viral un video donde Belinda aparece en un palco del Estadio Ciudad de México, durante el partido entre México y Ecuador, separada de Kenia Os que estaba en otro extremo.

Declaración de Belinda que encendió al fandom de Kenia

Polémica entre Belinda, Danna y Kenia Os. Especial

Cuando todo parecía ‘bajar’ la polémica, de pronto escaló nuevamente por una entrevista de Belinda con Vogue México y Latinoamérica, donde habló de su colaboración con Danna.

Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”, dijo.

Ese comentario enfureció a los seguidores de Kenia Os pues algunos le recordaron que ya había hecho una colaboración con la pop star sinaloense.

Tras el escándalo que se desató, Belinda lanzó un contundente comunicado, donde desmintió una supuesta indirecta contra su colega y aclaró su comentario.

A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama #Jackpot y una relación muy bonita. Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario", dijo.

Luego de ello, la cantante compartió un audio donde volvió a hablar al respecto y denunció presuntas amenazas, pidiendo un alto al hate.

Danna ‘arropó’ a Belinda y también publicó un comunicado en donde señaló que su comunidad siempre se ha caracterizado por ser positiva y, con base en ello, pidió que sus fans no promuevan narrativas de odio en redes sociales.