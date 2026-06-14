¿Lupillo Rivera quiere ser papá otra vez? Buscaría revertir su vasectomía para tener un séptimo hijo

Lupillo Rivera sorprendió al hablar sobre la posibilidad de ampliar nuevamente su familia junto a su prometida, Taína Pimentel, una decisión que incluso lo llevaría a considerar un procedimiento médico para recuperar su fertilidad.

La noticia ha generado curiosidad entre sus seguidores, ya que Lupillo Rivera es padre de seis hijos y durante mucho tiempo se pensó que había cerrado definitivamente esa etapa de su vida. Sin embargo, sus recientes declaraciones sugieren que no descarta darle la bienvenida a un séptimo hijo.

¿Lupillo Rivera quiere ser papá otra vez? IG

¿Lupillo Rivera quiere tener otro hijo? Esto dijo sobre convertirse en padre por séptima vez

Durante una entrevista en el programa Sale el Sol, Lupillo dio a conocer detalles sobre los planes de boda con su prometida Taína y no descartó formar una familia con ella, asegurando que no descarta la posibilidad de convertirse en padre.

Taína señaló que el cantante la trata como una reina, mencionando también que la relación con su hijo, fruto de una relación pasada, es buena y ve a Lupillo como su papá.

Antes estas declaraciones Lupillo fue cuestionado sobre tener más hijos, no obstante, por la situación de su vasectomía indicó:

Vamos a ver. Vamos a intentarlo.

No dejo de lado poder revertir el procedimiento y dijo "Sí, sí vamos a ver quqe pasa".

Lupillo ha hablado en distintas ocasiones sobre la vasectomía a la que se sometió en el pasado y no es la primera vez que busca revertirla. En 2025, el cantante de regional mexicano reveló que durante su relación con Belinda contempló la posibilidad de un procedimiento medico para recuperar su fertilidad.

Estábamos buscando ser papás, yo estaba listo para ir con los médicos".

¿Es posible tener hijos después de una vasectomía? El procedimiento que analizaría Lupillo Rivera

La cirugía que podría considerar el cantante se conoce como reversión de vasectomía o vasovasostomía.

Según Mayo Clinic, durante este procedimiento un especialista reconecta los conductos deferentes que fueron cortados o bloqueados durante la vasectomía para permitir nuevamente el paso de los espermatozoides hacia el semen.

Por su parte, Cleveland Clinic explica que la intervención puede durar hasta cuatro horas y suele realizarse mediante técnicas microquirúrgicas de alta precisión. El objetivo es restaurar la fertilidad masculina y aumentar las probabilidades de embarazo.

Los especialistas advierten que cada caso es distinto. Mientras algunos hombres recuperan la presencia de espermatozoides en pocas semanas, otros pueden tardar varios meses en obtener resultados favorables.

Vasectomía Canva.

¿Cuántos hijos tiene Lupillo Rivera?

Actualmente, Lupillo Rivera es padre de seis hijos, una faceta que ha compartido en distintas ocasiones con sus seguidores y que considera una de las más importantes de su vida.

Su familia está integrada por Ayana, Abigail, Angélica y Areana Rivera, además de Lupita Karizma y L'Rey Rivera. Algunos de ellos han mantenido un perfil discreto lejos de los reflectores, mientras que otros han comenzado a abrirse camino en el mundo del entretenimiento y las redes sociales.

A pesar de que el cantante ya construyó una familia numerosa, sus recientes declaraciones dejan entrever que no considera cerrada la posibilidad de volver a ser padre. De concretarse la cirugía para revertir su vasectomía y resultar exitosa, Lupillo podría darle la bienvenida a un séptimo hijo junto a su prometida, Taína Pimentel.