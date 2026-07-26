"Es un sueño cumplido": Isaac del Toro celebra su histórico podio en el Tour de Francia 2026

El ciclismo mexicano ha vivido una jornada memorable en los Campos Elíseos. Después de superar un momento de alta tensión por una falla mecánica, Isaac del Toro se consagró oficialmente en la edición 113 del Tour de Francia 2026, consolidándose como una de las grandes realidades del pelotón internacional a su temprana edad.

Al bajarse de la bicicleta y asimilar el peso de su hazaña, el pedalista de 22 años del UAE Team Emirates no pudo ocultar las lágrimas de felicidad. Del Toro describió la culminación de la ronda francesa como el logro más importante de su trayectoria deportiva.

"Es un sentimiento muy bonito realizar las metas, se siente muy especial y nada, es un sueño cumplido", confesó el ciclista visiblemente emocionado por haber resistido las 21 extenuantes etapas de la Grande Boucle.

Un agradecimiento eterno a la afición tricolor

Uno de los factores que más marcó la experiencia del joven atleta a lo largo de las tres semanas de competencia fue el constante e histórico respaldo de la comunidad mexicana en territorio europeo. Las banderas tricolores se hicieron notar con fuerza tanto en los puertos de alta montaña como en el circuito final urbano de Montmartre.

"Estoy muy agradecido con ellos y sin duda alguna ha sido algo increíble de vivir", subrayó. "No puedo agradecerles a todos, es una lástima… Realmente es increíble, realmente hicimos presencia".

Con este resultado, México vuelve a colocarse de forma fija en el mapa del ciclismo de élite global. El ciclista ensenadense cierra su participación asegurando el liderato de la clasificación de los jóvenes, proyectando un futuro brillante para las siguientes temporadas en el WorldTour.

Isaac del Toro registró el más destacado Tour de Francia en la historia del ciclismo mexicano. Reuters

Los mejores momentos de Isaac del Toro en el Tour de Francia

1. Victoria histórica en la Etapa 2 (Barcelona)

Del Toro lanzó una demoledora aceleración en el último tramo de montaña para cruzar primera lo meta gracias a que su jefe de filas Tadej Pogacar le cedió el triunfo reconociendo su valía. Se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia desde que Raúl Alcalá lo hizo por última ocasión hace 36 años.

Primer maillot blanco: Con este triunfo se enfundó por primera vez la camiseta de líder juvenil y escaló al cuarto puesto general.

2. Gregario de lujo en los Pirineos (Etapa 3)

Impuso un gran ritmo en la subida final para destrozar el pelotón, preparando el terreno para el ataque de su líder Tadej Pogacar. Finalizó la jornada en la novena posición a sólo 4 segundos de Pogacar, confirmándose como una pieza fundamental del UAE.

3. Podio en el mítico Tourmalet (Etapa 6)

Lanzó un ataque en el ascenso que rompió el grupo de los principales contendientes de la carrera. Superó en el esfuerzo final a Remco Evenepoel para quedarse con el tercer lugar de la etapa y subir al tercer peldaño de la general.

4. Resiliencia total tras caída (Etapa 15)

Sufrió una dura caída a falta de 21 kilómetros para la meta, poniendo en riesgo su posición en la competencia. Lejos de rendirse, reconectó con el grupo puntero con una remontada espectacular. Cruzó la meta en el tercer lugar de la etapa, defendiendo con categoría su posición en el podio.

5. Sentencia en Alpe d'Huez y alianza con Pogacar (Etapa 20)

Soportó un desnivel de 5,450 metros entre Le Bourg d'Oisans y la mítica cima de Alpe d'Huez. Lanzó una ofensiva en las rampas de Col de la Sarenne que terminó por descolgar a su rival directo por la camiseta blanca, Paul Seixas.

Hermandad en la meta: Tadej Pogacar sacrificó sus opciones de buscar el triunfo del día y trabajó como su gregario para protegerlo, cruzando ambos la meta abrazados en el 4° y 5° puesto.