¿Y Kenia Os?": Belinda recibe críticas tras asegurar que nunca había colaborado con otra pop star

Una reciente entrevista de Belinda para "Vogue", provocó una ola de reacciones en redes sociales luego de que la cantante hablara sobre su próximo dueto con Danna y asegurara que en México "nunca se han juntado dos pop stars para hacer música". Sus palabras no pasaron desapercibidas entre los seguidores, quienes rápidamente recordaron que la intérprete ya había colaborado anteriormente con Kenia Os.

La conversación se convirtió en tendencia y dividió opiniones entre quienes respaldaron a Belinda y quienes consideraron que ignoró el trabajo realizado con la cantante.

Foto: Instagram Belinda

¿Qué dijo Belinda sobre su colaboración con Danna?

Durante la entrevista, Belinda habló sobre los proyectos que actualmente desarrolla tanto en la actuación como en la música. La artista destacó que disfruta explorar distintas facetas de su carrera y aseguró que siempre busca nuevos retos profesionales.

Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto”, dijo.

En ese contexto, adelantó que muy pronto estrenará una canción junto a Danna, proyecto que describió con entusiasmo.

La cantante confirmó que el proyecto musical con Kenia Os y Belinda sigue en pausa. IG: danna

¿Por qué mencionaron a Kenia Os en la conversación?

Las declaraciones de Belinda hicieron que numerosos usuarios recordaran "JACKPOT", el sencillo que lanzó junto a Kenia Os, por lo que algunos cuestionaron la frase en la que aseguró que nunca se habían reunido dos estrellas del pop mexicano en una colaboración.

La situación tomó fuerza en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde seguidores de ambas artistas debatieron sobre el significado de sus palabras.

Las opiniones estuvieron divididas. Algunos internautas defendieron a Belinda y consideraron que su comentario hacía referencia a una generación específica de artistas o al contexto en el que surgirá el dueto con Danna.

Otros, en cambio, señalaron que la cantante omitió mencionar a Kenia Os, con quien ya compartió un proyecto musical, lo que generó inconformidad entre parte del fandom de la intérprete de "Malas decisiones".

Foto de FB: Kenia Os

Entre los comentarios también hubo quienes aseguraron que las declaraciones fueron malinterpretadas y que no existía la intención de minimizar otras colaboraciones.

Además de las colaboraciones ya conocidas, ha trascendido que existe el tema de Belinda, Danna y Kenia OS, sin embargo, ese proyecto permanece en pausa debido a cuestiones de agenda y procesos administrativos, por lo que hasta el momento no se ha confirmado una fecha para su lanzamiento.

Foto: Apple Music

Mientras tanto, la próxima colaboración entre Belinda y Danna continúa generando expectativa entre sus seguidores, al tiempo que el debate sobre las declaraciones de la cantante sigue dando de qué hablar en redes sociales.