Al menos tres fallecidos y varios heridos por explosión de pirotecnia en Cocula

Una explosión de material pirotécnico registrada en la comunidad de Real de Limón, municipio de Cocula, Guerrero, dejó un saldo de tres personas fallecidas y siete lesionados con quemaduras de segundo y tercer grado, de acuerdo con información confirmada por autoridades judiciales.

El accidente ocurrió durante la festividad en honor a Santiago Apóstol, movilizando a corporaciones de emergencia de Cocula e Iguala para atender a las víctimas y coordinar su traslado a hospitales de la región.

Las autoridades confirmaron que las personas que perdieron la vida a consecuencia de las quemaduras fueron identificadas como:

Nereida Cervantes Romero , quien se encontraba embarazada.

Carmela Ontiveros Salgado , de 65 años.

Guillermina Ontiveros Salgado , de 55 años.

El fallecimiento de las tres mujeres ha causado consternación entre los habitantes de Real de Limón, donde la comunidad participaba en las actividades religiosas y tradicionales de la festividad patronal.

Al menos siete personas permanecen hospitalizadas

El director del Hospital IMSS-Bienestar de Iguala, Rubén Rivera Tolentino, informó que al nosocomio ingresaron siete pacientes en estado crítico, entre ellos dos menores de edad, quienes presentan quemaduras de segundo y tercer grado derivadas de la explosión.

El funcionario explicó que, debido a la gravedad de las lesiones, uno de los menores tuvo que ser trasladado de manera urgente a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada.

Asimismo, señaló que el hospital activó sus protocolos de emergencia y reforzó la atención médica con personal de otros hospitales y trabajadores que se encontraban fuera de turno para garantizar la atención de los pacientes.

Lista preliminar de personas lesionadas

De manera preliminar, las autoridades reportaron que reciben atención médica las siguientes personas:

Narcisa Cervantes.

Esmeralda Romero Soto.

Susana Ochoa Banderas.

Angélica Téllez.

Janet Guzmán Hernández.

Everardo Romero.

Emilia Cervantes.

Ana María Téllez.

Emilia Cervantes Adame.

María Susana Ochoa Bandera.

Las autoridades continúan actualizando el estado de salud de los lesionados conforme avanzan las valoraciones médicas.

De forma extraoficial, trascendió que la explosión ocurrió cuando una chispa alcanzó material pirotécnico que presuntamente se encontraba almacenado dentro de un templo, provocando una fuerte detonación que dejó múltiples víctimas.

Hasta el momento, esta versión permanece bajo investigación y las autoridades competentes realizan los peritajes para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Gobierno de Iguala despliega operativo de apoyo

El presidente municipal de Iguala, Erik Catalán Rendón, informó que, tras conocer lo sucedido en la comunidad de Real de Limón, instruyó de inmediato a elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y personal de emergencias para apoyar las labores de rescate y atención médica.

El alcalde indicó que el Gobierno de Iguala colaboró en el traslado de personas lesionadas y mantiene coordinación permanente con las autoridades responsables de la emergencia.

Asimismo, expresó su solidaridad con las familias afectadas y con los habitantes del municipio de Cocula.