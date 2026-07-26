Caen seis integrantes de “Los Deltas” por extorsión, robo y homicidios en Zapopan

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó la captura de seis personas presuntamente vinculadas a la célula delictiva “Los Deltas”, durante un operativo encabezado por fuerzas federales en el municipio de Zapopan, Jalisco.

La detención se realizó tras la ejecución de una orden de cateo derivada de trabajos de investigación, como parte de las acciones para combatir a grupos generadores de violencia en la entidad.

A través de la red social X, el Gabinete de Seguridad informó:

“Como resultado de trabajos de investigación, se cumplimentó una orden de cateo en la entidad, donde fueron detenidas seis personas vinculadas a la célula delictiva de ‘Los Deltas’, dedicada al robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio”.

Asimismo, precisó que durante la intervención “Además, se aseguraron armas de fuego, chalecos balísticos, equipos de telefonía, vehículos y una motocicleta”.

Marina, Sedena y FGR desplegaron operativo en Zapopan

Las detenciones fueron resultado de un operativo conjunto realizado la mañana de este domingo 26 de julio, en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en las colonias Mirador del Sol y La Estancia, consideradas puntos estratégicos dentro de la investigación.

En la calle Helios, en su cruce con Chichén Itzá, las fuerzas federales instalaron un amplio perímetro de seguridad con unidades oficiales, una tanqueta blindada y el apoyo de un helicóptero artillado que realizó sobrevuelos a baja altura.

De forma paralela, otro contingente federal intervino en la calle Comerciantes, en el cruce con Rafael Sanzio, donde también se realizaron diligencias ministeriales.

Cateos permitieron asegurar armamento y equipo táctico

Durante los cateos autorizados por la autoridad judicial, los elementos federales lograron asegurar diverso material presuntamente utilizado por la organización criminal.

Entre lo decomisado se encuentran armas de fuego, chalecos balísticos, equipos de telefonía, vehículos y una motocicleta, objetos que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de la carpeta de investigación.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, la identidad de las personas detenidas ni el grado de responsabilidad que cada una tendría dentro de la estructura de “Los Deltas”.