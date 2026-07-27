Carly Simon revela que padece Parkinson; "todavía estoy muy presente”
Carly Simon reveló que fue diagnosticada con Parkinson, recibió tratamiento por cáncer de piel y prepara un nuevo álbum titulado Comes in Waves
Carly Simon habló públicamente sobre los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años. La cantante, de 81 años, reveló que fue diagnosticada con enfermedad de Parkinson y que también recibió tratamiento por un carcinoma de células basales en el rostro.
La intérprete de temas como Nobody Does It Better compartió la noticia a través de un comunicado, luego de que varios seguidores le preguntaran por su ausencia pública y por el silencio que había mantenido recientemente.
“La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de Parkinson”, escribió Simon.
La artista explicó que necesitó tiempo para entender el diagnóstico, adaptarse a los cambios y decidir cuánto quería compartir con el público. También señaló que la enfermedad puede ser distinta en cada persona y que, en su caso, algunos días le impide incluso comenzar la jornada.
“Algunos días estoy tan cansada que no puedo comenzar el día en absoluto. Otros, me da un poco más de espacio para moverme, pensar, trabajar y sentirme como yo misma”, expresó.
Carly Simon cuenta cómo recibió el diagnóstico
Simon explicó que sus problemas de movilidad comenzaron con artritis en ambas rodillas y en una cadera. Después de someterse a reemplazos articulares, pensó que las dificultades para caminar formaban parte del proceso de recuperación.
Sin embargo, con el tiempo notó que su movilidad no mejoraba. La cantante comenzó a tener problemas para levantarse de las sillas y caminar sin ayuda, hasta que finalmente recibió el diagnóstico de Parkinson en la Clínica Mayo.
La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo del sistema nervioso que puede causar temblores, lentitud de movimiento, rigidez, problemas de equilibrio y otros síntomas no motores, como ansiedad, depresión, cansancio, alteraciones del sueño o apatía.
Simon aseguró que ya inició tratamiento con medicamentos para ayudar a controlar algunos síntomas, aunque reconoció que vivir con la enfermedad no sigue un patrón predecible.
“No hay un horario ordenado o predecible para la enfermedad. No consulta mi calendario antes de decidir qué tipo de día voy a tener”, escribió.
También recibió tratamiento por cáncer de piel
Durante el mismo periodo, Carly Simon también fue tratada por un carcinoma de células basales en el rostro. Aunque el cáncer fue extirpado, la cirugía afectó su apariencia y aumentó sus inseguridades al momento de mostrarse en público.
La cantante reconoció que siempre ha sido crítica con su imagen y que esta experiencia le dio nuevos motivos para alejarse de los reflectores.
“Siempre he sido más crítica con mi apariencia de lo que nadie podría imaginar”, señaló, haciendo referencia con ironía a su canción You’re So Vain.
Simon explicó que, entre el diagnóstico de Parkinson, la cirugía y el impacto emocional de ambos procesos, retirarse de la vida pública fue la respuesta que le pareció más natural.
Carly Simon prepara nuevo álbum
A pesar de los problemas de salud, Carly Simon aseguró que no ha dejado de crear. La cantante reveló que trabaja en un nuevo álbum titulado Comes in Waves, compuesto por canciones y fragmentos que había guardado durante años.
“La música siempre ha sabido cuándo llegar”, escribió.
Simon describió el proceso creativo como una forma de darle estructura a días que muchas veces se sienten difíciles o sin rumbo. Para ella, trabajar en el disco le recordó que una enfermedad puede cambiar la vida de una persona sin convertirse en todo lo que esa persona es.
El álbum incluirá 12 canciones y fue escrito y grabado principalmente en la casa de Simon en Martha’s Vineyard. También contará con la participación de su hijo Ben Taylor, su hija Sally Taylor y el fallecido rapero John Forté, amigo de la cantante.
Comes in Waves será lanzado el 14 de agosto, mientras que el segundo sencillo, Peaches, saldrá el 31 de julio.
“Todavía estoy escribiendo, cantando e imaginando”
Carly Simon dejó claro que no ve el Parkinson como una bendición ni como un regalo. Lo describió como una enfermedad difícil, frustrante y, en ocasiones, aterradora. Aun así, aseguró que intenta adaptarse sin perder las partes esenciales de sí misma.
“Todavía estoy escribiendo, cantando, imaginando, riendo, preocupándome, recordando y, ocasionalmente, quedándome atrapada en una silla demasiado mullida”, compartió.
La cantante también agradeció a sus hijos, familiares, amigos y equipo médico por acompañarla durante este proceso. Explicó que decidió hablar ahora porque muchas personas se acercaron con preocupación genuina y ella no siempre supo cómo responder.
“Estos días me muevo más despacio, me apoyo en los demás más de lo que solía hacerlo, y he aprendido a aceptar que cada día será un poco diferente. Pero todavía estoy muy presente”, concluyó.
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