¿Se acabó el exilio? Carlos III rompe las reglas y le abre las puertas de Buckingham a Harry

¿Podría estar llegando a su fin el distanciamiento entre el príncipe Harry y la familia real británica? Todo apunta a que el rey Carlos III estaría dispuesto a dar un nuevo paso para acercarse a su hijo menor.

¿Carlos III invitó al príncipe Harry a Buckingham Palace?

De acuerdo con reportes de la prensa británica, tendría previsto ofrecerle alojamiento en el Palacio de Buckingham durante su próxima visita al Reino Unido. El supuesto gesto llega en un momento especialmente significativo para los Sussex.

El supuesto gesto del rey podría convertirse en una nueva señal de reconciliación con su hijo menor.

Después de años de declaraciones públicas, tensiones familiares y una separación que llevó a Harry y Meghan Markle a establecerse en California, cualquier movimiento entre el duque de Sussex y su padre es observado con lupa.

Según información publicada por The Sun, Harry regresaría a Londres en septiembre para asistir a los WellChild Awards, organización de la que es patrono.

Para esta visita, el monarca estaría dispuesto a poner a su disposición una habitación en Buckingham Palace, lo que representaría mucho más que una solución práctica para su hospedaje: podría convertirse en una simbólica rama de olivo.

Harry regresará al Reino Unido en septiembre para asistir a los WellChild Awards. Grosby

Hasta ahora, ni Buckingham Palace ni los representantes del príncipe Harry han confirmado públicamente la supuesta invitación. Por ello, la posibilidad de que el duque vuelva a dormir bajo el techo de una residencia real debe tomarse con cautela.

¿Por qué Harry podría volver a hospedarse en Buckingham Palace?

El posible ofrecimiento se produce poco después de un episodio que volvió a evidenciar las dificultades existentes entre Harry y la institución. Durante su más reciente viaje al Reino Unido, trascendió que el Palacio de Buckingham había ofrecido al príncipe la posibilidad de hospedarse en una residencia real.

El príncipe podría volver a hospedarse en una residencia real tras varios años de distanciamiento. AFP

Sin embargo, la situación terminó convirtiéndose en una disputa pública. Mientras el equipo de Harry aseguró que había aceptado la propuesta, desde Buckingham se explicó que la respuesta había llegado fuera del plazo necesario para organizar al personal y la logística del alojamiento.

La controversia volvió a alimentar las versiones sobre la complicada comunicación entre el hijo menor del rey y la institución de la que alguna vez formó parte de manera activa.

Ahora, la supuesta nueva invitación podría evitar que aquella situación vuelva a repetirse. Pero, sobre todo, tendría un componente emocional: permitiría que Harry vuelva a ocupar temporalmente un espacio dentro de una residencia que representa a la Corona.

La posible invitación llega después de la polémica por el alojamiento de Harry durante su última visita. Reuters

Carlos III y el príncipe Harry podrían reconciliarse

La posibilidad de que el príncipe vuelva a hospedarse en Buckingham Palace también cobra relevancia después del encuentro privado que mantuvo con su padre durante su reciente visita.

Carlos III y Harry protagonizaron recientemente un esperado reencuentro familiar en Highgrove House. Grosby

En aquella ocasión, Harry estuvo acompañado por Meghan y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, durante una reunión en Highgrove House. El encuentro fue especialmente importante porque permitió al rey reencontrarse con sus nietos, residentes en Estados Unidos, después de varios años.

Aunque esto no significa que las diferencias familiares hayan quedado resueltas, sí representa un acercamiento que hace algunos años parecía difícil de imaginar.

¿Por qué Harry dejó de tener una residencia real?

Este posible regreso a Buckingham también está relacionado con la decisión de los Sussex de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020.

El posible regreso de Harry a Buckingham Palace tendría un importante significado simbólico para la familia real. | IG sussexroyal

Antes de mudarse a Estados Unidos, Harry y Meghan vivieron en Nottingham Cottage, en los terrenos del Palacio de Kensington, y posteriormente establecieron su residencia en Frogmore Cottage, en Windsor.

Tras su salida de la monarquía, la pareja perdió el uso de Frogmore Cottage, por lo que los viajes de Harry al Reino Unido han requerido recurrir a alojamientos privados.

En algunas ocasiones, incluso se ha hospedado en Althorp, la finca de la familia Spencer y lugar estrechamente relacionado con la memoria de la princesa Diana.

Si finalmente Carlos III cumple con este supuesto ofrecimiento, el gesto podría convertirse en una de las señales más importantes de acercamiento entre ambos.