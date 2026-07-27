Day 1s: Todo sobre el drama en el que Cristiano Ronaldo debutará como actor

Después de conquistar el fútbol mundial, Cristiano Ronaldo incursionará oficialmente en la actuación con Day 1s, una serie dramática que explorará el funcionamiento interno del negocio futbolístico en el Reino Unido.

Además de formar parte del elenco, el delantero portugués también participará como productor ejecutivo, ampliando así su presencia en la industria del entretenimiento.

Foto: Instagram cristiano

¿De qué tratará la serie Day 1s?

La historia estará centrada en Stanley Dalton, un influyente representante de futbolistas que se mueve entre negociaciones, intereses económicos y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la carrera de los jugadores.

La producción buscará mostrar el lado menos visible del fútbol profesional, abordando temas como el poder de los agentes, los acuerdos tras bambalinas y la influencia que ejercen dentro del deporte.

Las primeras grabaciones ya comenzaron en el estadio del Barnet FC, ubicado al noroeste de Londres.

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¿Quiénes forman parte del elenco?

El papel principal estará a cargo del actor Damian Lewis, quien interpretará al experimentado agente Stanley Dalton.

La producción también contará con la participación del rapero británico Dave, del exfutbolista francés Thierry Henry y del propio Cristiano Ronaldo, quien compartirá escena con el resto del reparto.

Aunque el portugués ya había aparecido en el documental Ronaldo (2015) y en el reality protagonizado por su pareja, Georgina Rodríguez, esta será su primera experiencia como actor dentro de una producción de ficción.

Day 1s es impulsada por UR•Marv Studios, la productora creada en 2025 por Cristiano Ronaldo junto al cineasta Matthew Vaughn.

La compañía nació con el objetivo de desarrollar historias relacionadas con el deporte combinadas con tecnología y entretenimiento, y anteriormente ya había participado en la producción de dos películas de acción.

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¿Un paso hacia su futuro fuera de las canchas?

Con la recta final de su carrera deportiva cada vez más cerca, Cristiano Ronaldo continúa diversificando sus proyectos fuera del fútbol.

Su debut en la actuación y su participación como productor reflejan el interés del astro portugués por consolidar una nueva etapa profesional en la industria audiovisual, mientras sigue construyendo su legado más allá de los terrenos de juego.